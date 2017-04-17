«Енисей» обыграл «Мордовию», «Нефтехимик» победил «Сокол»
В матче 32-го тура Первенства ФНЛ «Енисей» в гостях обыграл «Мордовию» со счетом 2:1.
В другой встрече «Нефтехимик» победил «Сокол» — 2:1.
Первенство России.
ФНЛ.
32-й тур.
«Мордовия» (Саранск) — «Енисей» (Красноярск) — 1:2 (1:1).
Голы: Кренделев, 19 (1:0). Самодин, 28 (1:1). Саркисов, 90 (1:2).
Нереализованный пенальти: Кренделев, 32 (вратарь).
«Мордовия»: Леонов, Навлетов, Лебедев, Сабитов, Багаев, Осипов, Сысуев (Молодцов, 81), Игнатович, Петров, Кренделев (Амбарцумян, 53), Алхазов (Лукьянов, 69).
«Енисей»: Опарин, Гультяев (Семакин, 80), Чичерин, Чернов (Саркисов, 56), Кичин, Васильев, Алиев, Ланин, Камеш, Самодин, Козлов (Иванов, 73).
Предупреждения: Чернов, 31. Игнатович, 57. Кичин, 75. Лебедев, 86.
Удаление: Игнатович, 64.
Судья: Шадыханов (Москва).
17 апреля. Саранск. Стадион «Старт».
«Сокол» (Саратов) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 (0:1).
Голы: Бабырь, 20 (0:1). Воронкин, 88 (0:2). Романенко, 90+1 (1:2).
«Сокол»: Федоров, Ходырев, Васянович, Семенов, Магадиев, Романенко, Дудолев (Шпитальный, 58), Плэтикэ, Мануковский, Хрущев (Перченок, 62), Галыш.
«Нефтехимик»: Комаров, Кобахидзе, Сурков, Пытлев, Морозов, Бойчук, Маляка, Петролай, Галиакберов (Тараканов, 73), Бабырь (Гелоян, 63), Муллин (Ситдиков, 84).
Предупреждения: Плэтикэ, 54. Маляка, 55.
Судья: Галимов (Улан-Удэ).
17 апреля. Саратов. Стадион «Локомотив».
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