«Динамо» обыграло «Сибирь», «Спартак-2» разгромил «Луч-Энергию» в 32-м туре ФНЛ

Встреча, состоявшаяся в понедельник в Новосибирске, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, которые еще в прошлом туре обеспечили себе выход в РФПЛ. На гол Евгения Чеботару (4-я минута) у хозяев «бело-голубые» ответили точными ударами Евгения Луценко (21), Фатоса Бечирая (67) и Александра Зотова (75).

В другом матче тура московский «Спартак-2» на своем поле разгромил владивостокский «Луч-Энергию» — 3:0. В составе «красно-белых» отличились Георгий Мелкадзе (48), Денис Давыдов (53) и Константин Савичев (75).