«Тамбов» второй раз в сезоне обыграл «Волгарь»

В первом круге подопечные Андрея Талалаева также выиграли — 2:1.



В отчётном матче «Тамбов» добился более комфортной победы — 3:0. На перерыв хозяева ушли, ведя в счёте в два мяча. На 15-й минуте отличился Максим Трусевич, а на 32-й минуте забил Сергей Шевчук.



Во втором тайме «Тамбов» довёл счёт до крупного. На 60-й минуте отличился вышедший минутой ранее на замену Андрей Часовских — 3:0.



Благодаря победе «Тамбов» прервал безвыигрышную серию из трёх матчей, а вот «Волгарь» не может выиграть в четырёх встречах подряд.