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17 апреля 2017, 16:07 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Тамбов» второй раз в сезоне обыграл «Волгарь»

«Тамбов» на стадионе «Спартак» обыграл «Волгарь» в матче 32-го тура ФНЛ.

В первом круге подопечные Андрея Талалаева также выиграли — 2:1.

В отчётном матче «Тамбов» добился более комфортной победы — 3:0. На перерыв хозяева ушли, ведя в счёте в два мяча. На 15-й минуте отличился Максим Трусевич, а на 32-й минуте забил Сергей Шевчук.

Во втором тайме «Тамбов» довёл счёт до крупного. На 60-й минуте отличился вышедший минутой ранее на замену Андрей Часовских — 3:0.

Благодаря победе «Тамбов» прервал безвыигрышную серию из трёх матчей, а вот «Волгарь» не может выиграть в четырёх встречах подряд.

17.04.2017 14:00 Зрители 1010 основной раунд: 32-й тур Спартак
Тамбов 3:0 Волгарь
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Андрей Талалаев Юрий Газзаев
Голы
14′ Максим Трусевич 30
31′ Сергей Шевчук 11
61′ Андрей Часовских 15
Составы
Денис Вавилин 21
Евгений Шляков 5
71′ Алексей Михалев 19
Александр Горбатюк 29
Валерий Сорокин 6
Сергей Шевчук 11
Андрей Мурнин 70
84′ Марат Быстров 96
Алексей Рыбин 2
85′ 87′ Максим Трусевич 30
Александр Дутов 16
28′ 60′ Денис Дорожкин 13
Андрей Часовских 15
80′ Артем Делькин 90
Роман Григорян 28
22 Станислав Бучнев
3 Константин Плиев
85 Антон Григорьев 89′
19 Алексей Сутормин
20 Александр Болонин
70 Роман Акбашев
11 Сергей Веркашанский 82′
13 Игорь Калинин 73′
64 Сейт-Даут Гаракоев
15 Сослан Таказов 59′
7 Дмитрий Кабутов
10 Руслан Газзаев 69′
25 Владислав Камилов
27 Темури Букия 61′
8 Михаил Жабкин
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
Автогол
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