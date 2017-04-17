«Тамбов» второй раз в сезоне обыграл «Волгарь»
«Тамбов» на стадионе «Спартак» обыграл «Волгарь» в матче 32-го тура ФНЛ.
В первом круге подопечные Андрея Талалаева также выиграли — 2:1.
В отчётном матче «Тамбов» добился более комфортной победы — 3:0. На перерыв хозяева ушли, ведя в счёте в два мяча. На 15-й минуте отличился Максим Трусевич, а на 32-й минуте забил Сергей Шевчук.
Во втором тайме «Тамбов» довёл счёт до крупного. На 60-й минуте отличился вышедший минутой ранее на замену Андрей Часовских — 3:0.
Благодаря победе «Тамбов» прервал безвыигрышную серию из трёх матчей, а вот «Волгарь» не может выиграть в четырёх встречах подряд.
Главные тренеры
|Андрей Талалаев
|Юрий Газзаев
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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