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17 апреля 2017, 15:18 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Динамо» обязали доплатить «Уфе» 500 тысяч евро за Нарубина

Палата по разрешению споров обязала «Динамо» закрыть задолженность перед «Уфой» за трансфер вратаря Сергея Нарубина, утверждает Life. Как отмечает издание, общая сумма сделки между клубами превышала миллион евро.

Однако выплаты производились двумя траншами, второй из которых до сих пор не погашен. «Динамо» придется доплатить «Уфе» незакрытую часть трансфера Нарубина. С учетом набежавших процентов задолженность составляет около 500 тысяч евро.

При этом Нарубин по окончании сезона, вполне возможно, покинет «Динамо». Основным голкипером бело-голубых является Антон Шунин. А за место его сменщика помимо Нарубина борется Станислав Черчесов — сын главного тренера сборной России.

35-летний Нарубин защищает цвета «Динамо» с 2016 года. Однако в текущем сезоне вратарь принял участие только в четырех матчах (три — в Кубке России, один — в ФНЛ).

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Новости Первого дивизиона

Палата споров РФС опровергла, что «Динамо» должно «Уфе» € 500 тыс. за Нарубина

Ответственный секретарь Палаты по разрешению споров РФС Алексей Ершов опроверг информацию некоторых СМИ, согласно которой палата обязала московское «Динамо» выплатить «Уфе» 500 тыс. евро за трансфер вратаря Сергея Нарубина.
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