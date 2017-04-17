«Динамо» обязали доплатить «Уфе» 500 тысяч евро за Нарубина

Однако выплаты производились двумя траншами, второй из которых до сих пор не погашен. «Динамо» придется доплатить «Уфе» незакрытую часть трансфера Нарубина. С учетом набежавших процентов задолженность составляет около 500 тысяч евро.

При этом Нарубин по окончании сезона, вполне возможно, покинет «Динамо». Основным голкипером бело-голубых является Антон Шунин. А за место его сменщика помимо Нарубина борется Станислав Черчесов — сын главного тренера сборной России.

35-летний Нарубин защищает цвета «Динамо» с 2016 года. Однако в текущем сезоне вратарь принял участие только в четырех матчах (три — в Кубке России, один — в ФНЛ).