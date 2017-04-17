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17 апреля 2017, 14:00 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Перлов: «Сибирь» должна остаться в ФНЛ, на большее клуб пока не замахивается

МОСКВА, 17 апр — Р-Спорт, Артем Калинин. Новосибирская «Сибирь» должна остаться в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), на большее клуб пока не замахивается, заявил агентству «Р-Спорт» исполнительный директор Федерации футбола Новосибирской области Андрей Перлов.

«Сибирь» в текущем сезоне первенства ФНЛ борется за выживание, находясь в зоне вылета. После 31 сыгранного матча команда занимает 17-е место в турнирной таблице, отставая от идущего 15-м астраханского «Волгаря» на одно очко. В декабре на клуб был наложен запрет на регистрацию игроков за наличие просроченной задолженности. В 2010 году «Сибирь» играла в премьер-лиге, а по итогам выступления в Кубке России сезона-2009/10 пробилась в Лигу Европы, прошла кипрский «Аполлон» и пробилась в раунд плей-офф, где уступила по сумме двух матчей голландскому ПСВ.

«Финансирование у нас стабильное, нормальное. Областной бюджет выполняет все свои обязательства перед клубом, — сказал Перлов. — Идет работа со спонсорами, с потенциальными партнерами. Думаю, сезон мы закончим, оставшись в ФНЛ, как бы трудно ни было. А дальше будем планировать будущее. Пока ФНЛ — идеальный вариант для нас, на большие высоты не замахиваемся».

По словам Перлова, финансирование клуба из бюджета сохранится.

«Была тенденция в прошлом году, чтобы прекратилось в командах бюджетное финансирование. Но на недавней конференции РФС Виталий Мутко об этом много говорил. И есть понимание, что если прекратится бюджетное финансирование клубов — не только в футболе — у нас все лиги просто закроются, и развитие (спорта) прекратится. Поэтому финансирование будет оставаться, будет приводиться в определенное соответствие. Где-то кто-то переоценивает свои возможности. У нас такого нет», — добавил собеседник агентства.

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