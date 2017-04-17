Перлов: «Сибирь» должна остаться в ФНЛ, на большее клуб пока не замахивается

«Сибирь» в текущем сезоне первенства ФНЛ борется за выживание, находясь в зоне вылета. После 31 сыгранного матча команда занимает 17-е место в турнирной таблице, отставая от идущего 15-м астраханского «Волгаря» на одно очко. В декабре на клуб был наложен запрет на регистрацию игроков за наличие просроченной задолженности. В 2010 году «Сибирь» играла в премьер-лиге, а по итогам выступления в Кубке России сезона-2009/10 пробилась в Лигу Европы, прошла кипрский «Аполлон» и пробилась в раунд плей-офф, где уступила по сумме двух матчей голландскому ПСВ.

«Финансирование у нас стабильное, нормальное. Областной бюджет выполняет все свои обязательства перед клубом, — сказал Перлов. — Идет работа со спонсорами, с потенциальными партнерами. Думаю, сезон мы закончим, оставшись в ФНЛ, как бы трудно ни было. А дальше будем планировать будущее. Пока ФНЛ — идеальный вариант для нас, на большие высоты не замахиваемся».

По словам Перлова, финансирование клуба из бюджета сохранится.