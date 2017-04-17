Палата споров РФС опровергла, что «Динамо» должно «Уфе» € 500 тыс. за Нарубина

«Палата по разрешению споров обязала “Динамо” выплатить “Уфе” 500 тыс. евро за трансфер Сергея Нарубина? Могу лишь это опровергнуть. Информация не соответствует действительности», — сказал Ершов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.



Нарубин выступает за бело-голубых с 2016 года.