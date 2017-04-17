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17 апреля 2017, 13:44 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Палата споров РФС опровергла, что «Динамо» должно «Уфе» € 500 тыс. за Нарубина

Ответственный секретарь Палаты по разрешению споров РФС Алексей Ершов опроверг информацию некоторых СМИ, согласно которой палата обязала московское «Динамо» выплатить «Уфе» 500 тыс. евро за трансфер вратаря Сергея Нарубина.

«Палата по разрешению споров обязала “Динамо” выплатить “Уфе” 500 тыс. евро за трансфер Сергея Нарубина? Могу лишь это опровергнуть. Информация не соответствует действительности», — сказал Ершов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.

Нарубин выступает за бело-голубых с 2016 года.

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