«СКА-Хабаровск» вырвал победу над «Зенитом-2»
17 апреля состоялась встреча 32-го тура Футбольной национальной лиги, в которой «СКА-Хабаровск» принимал на своём поле «Зенит-2».
Хабаровская команда смогла одержать победу, забив единственный гол в самой концовке игры.
На 89-й минуте победу «СКА-Хабаровску» принёс точный удар Руслана Коряна с пенальти. С 50 очками подопечные Андрея Гордеева продолжают занимать третье место в таблице, дающее право на стыковые матчи с клубами РФПЛ за право выйти в высший футбольный эшелон страны.
«Зенит-2» остался на 14-й позиции.
|17.04.2017 11:00
|Зрители 4000
|основной раунд: 32-й тур
|им.Ленина
|СКА-Хабаровск
|1:0
|Зенит-2
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Андрей Гордеев
|Владислав Радимов
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|4
|1
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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