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17 апреля 2017, 13:31 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«СКА-Хабаровск» вырвал победу над «Зенитом-2»

17 апреля состоялась встреча 32-го тура Футбольной национальной лиги, в которой «СКА-Хабаровск» принимал на своём поле «Зенит-2».

Хабаровская команда смогла одержать победу, забив единственный гол в самой концовке игры.

На 89-й минуте победу «СКА-Хабаровску» принёс точный удар Руслана Коряна с пенальти. С 50 очками подопечные Андрея Гордеева продолжают занимать третье место в таблице, дающее право на стыковые матчи с клубами РФПЛ за право выйти в высший футбольный эшелон страны.

«Зенит-2» остался на 14-й позиции.

17.04.2017 11:00 Зрители 4000 основной раунд: 32-й тур им.Ленина
СКА-Хабаровск 1:0 Зенит-2
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Андрей Гордеев Владислав Радимов
Голы
89′ Руслан Корян 9
Нереализованные пенальти
94 А.В. Евсеев 45+1′
Составы
90+1′ Александр Довбня 1
Игорь Удалый 33
Андрей II Иванов 59
Максим Астафьев 4
74′ Александр Димидко 13
Александр Черевко 26
36′ Денис Дедечко 69
75′ Николай Калинский 78
Андрей Киреев 88
90′ Руслан Корян 9
Павел Карасев 6
41′ Хуан Эдуардо Лескано 23
Алексей Друзин 30
84′ Максим Казанков 87
Василий Плетин 19
71 Егор Бабурин
23 Евгений Чернов
27 Сергей Зуйков
50 Максим Карпов 90′
58 Илья Зуев
40 Юрий Бавин 60′
48 Андрей Батютин
63 Владислав Сиротов
94 Алексей Евсеев 80′ 58′
65 Данила Ящук
97 Илья Камышев 57′
64 Даниил Лесовой
98 Кирилл Погребняк 71′ 37′
25 Алексей Исаев
Статистика
2 Желтые карточки 4
1 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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