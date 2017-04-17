«СКА-Хабаровск» вырвал победу над «Зенитом-2»

Хабаровская команда смогла одержать победу, забив единственный гол в самой концовке игры.



На 89-й минуте победу «СКА-Хабаровску» принёс точный удар Руслана Коряна с пенальти. С 50 очками подопечные Андрея Гордеева продолжают занимать третье место в таблице, дающее право на стыковые матчи с клубами РФПЛ за право выйти в высший футбольный эшелон страны.



«Зенит-2» остался на 14-й позиции.