Артем Митасов: Нам только на пользу, что «Шинник» не причисляют к фаворитам

— Эксперты не причисляют «Шинник» к фаворитам турнира. Задевает?

— Наоборот, где-то даже играет нам на пользу. Когда возникает повышенное внимание к команде, это отвлекает от дела. 20 мая узнаем, кто на какой строчке оказался в турнирной таблице по итогам сезона.

— В прошлом году в нашем разговоре Вы сказали интересную фразу: «Иногда выходишь на замену и как будто попадаешь в водоворот».

— Да, бывает такое. Первые 7−10 минут после выхода на поле самые тяжелые. Надо суметь почувствовать ритм игры. Любому футболисту важно отбегать первую десятиминутку и продышаться.

— Следующий вопрос мы подготовили еще осенью после выездного поединка в Москве со «Спартаком-2». Тогда команда после Вашего забитого гола исполнила флеш-моб «Манекен челленж». Как это получилось?

— Детальную предысторию опущу, но празднование гола в подобном стиле мы репетировали к этому моменту уже несколько раз… Я тогда сказал: «— Пацаны, если забью, делаем челлендж и в игре». Забил — сделали. (смеется).

— Как в команде восприняли фотосессию игроков с татуировками в одном из глянцевых журналов Ярославля?

— Подкалывали их немного, конечно. А так мы рады, когда футболистов нашей команды приглашают в подобные проекты. Участие в таких мероприятиях помогает ребятам немного отвлечься от тренировок.

— Вы в детстве занимались борьбой. Сейчас продолжаете следить за единоборствами?

— Да, слежу. Особенно ждал боя Александра Поветкина. Он ведь мой земляк, тоже из Курска. Жаль, что не срослось.

— За успехами курского «Авангарда» следите?

— Конечно. Переписываюсь с ребятами. Пора им уже возвращаться в ФНЛ.