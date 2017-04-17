Артем Митасов: Нам только на пользу, что «Шинник» не причисляют к фаворитам
Полузащитник «Шинника» Артем Митасов рассказал об идее празднования забитого гола в стиле «Манекен челлендж» и о своем отношении к фотосессии игроков.
— Эксперты не причисляют «Шинник» к фаворитам турнира. Задевает?
— Наоборот,
— В прошлом году в нашем разговоре Вы сказали интересную фразу: «Иногда выходишь на замену и как будто попадаешь в водоворот».
— Да, бывает такое. Первые 7−10 минут после выхода на поле самые тяжелые. Надо суметь почувствовать ритм игры. Любому футболисту важно отбегать первую десятиминутку и продышаться.
— Следующий вопрос мы подготовили еще осенью после выездного поединка в Москве со «Спартаком-2». Тогда команда после Вашего забитого гола исполнила
— Детальную предысторию опущу, но празднование гола в подобном стиле мы репетировали к этому моменту уже несколько раз… Я тогда сказал: «— Пацаны, если забью, делаем челлендж и в игре». Забил — сделали. (смеется).
— Как в команде восприняли фотосессию игроков с татуировками в одном из глянцевых журналов Ярославля?
— Подкалывали их немного, конечно. А так мы рады, когда футболистов нашей команды приглашают в подобные проекты. Участие в таких мероприятиях помогает ребятам немного отвлечься от тренировок.
— Вы в детстве занимались борьбой. Сейчас продолжаете следить за единоборствами?
— Да, слежу. Особенно ждал боя Александра Поветкина. Он ведь мой земляк, тоже из Курска. Жаль, что не срослось.
— За успехами курского «Авангарда» следите?
— Конечно. Переписываюсь с ребятами. Пора им уже возвращаться в ФНЛ.
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