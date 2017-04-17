Определилась победительница конкурса «Мисс «Тосно»

— Для меня «Тосно» — любимый клуб, который за год выступления в нашем городе стал родным. Когда узнала, что проводится конкурс, то долго не сомневалась и сразу отправила свою анкету. Посмотрев, как команда борется в каждом матче, радуя поклонников своим амбициями и оставляя «частичку себя» на поле стадиона, поняла, что нужно участвовать! Обещаю, что буду с честью представлять наш клуб в финале и постараюсь завоевать победу для всех наших болельщиков!

Верьте в чудеса, ведь порой мы даже не догадываемся, что футбол может приносить нам не только эмоции от игры футболистов, но и быть частью большой семьи «Тосно»!

Награждение победительницы состоится перед началом матча «Тосно» — «Спартак-Нальчик».

Отметим, что Анна представит наш клуб на финальном этапе конкурса, который состоится в Москве с 22—23 мая 2017 года!

В финальной части конкурса примут участие 20 победительниц предварительного этапа, представляющие каждый из клубов ФНЛ. Призовой фонд финального этапа включает в себя недельную поездку на двоих на Кипр, фотосессию для публикации в глянцевом журнале и много других приятных призов.

Всем участницам конкурса будет предоставлены поощрительные подарки от ФК «Тосно»!