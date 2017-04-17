Александр Макаров: Головин ждет меня в ЦСКА
Полузащитник «Тосно» и молодежной сборной России в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал об интересе со стороны «Зенита» и возможном возвращении в ЦСКА.
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— В последнее время вы раззабивались в «Тосно» — четыре мяча в пяти матчах.
— Мне уже 20. Пора себя показывать, демонстрировать хорошую игру, забивать как можно больше.
— Недавно вам сообщили, что летом вы возвращаетесь из аренды в ЦСКА?
— Я прочитал об этом в прессе. Олег Яровинский сказал, что за мной пристально следят. Очень рад вновь оказаться в ЦСКА. Но если не получится там, с удовольствием вернусь в «Тосно», который считаю для себя вторым домом.
— А вам Яровинский не звонил?
— После игры с «Волгарем» Олег звонил мне, поздравил с голом и сказал, что в ЦСКА на меня рассчитывают. А все остальное обсуждается с агентами.
— В «Тосно» вы играете левого атакующего полузащитника?
— Да. В основном слева, бывает, что и справа.
— Пока не в курсе, где вас видит в ЦСКА Виктор Гончаренко?
— Нет, даже не знаю.
— А сами где себя видите в схеме 3−5−2?
— В нападении.
— Там конкуренция будь здоров.
— Так это и хорошо. Как прибавлять без конкуренции?
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— Честно говоря, даже пока не знаю. Посмотрим, как сборы пройдут. Дай бог, чтобы все получилось.
— Правда, что вами еще интересуется «Зенит»?
— Информация такая до меня доходила. Знаю, что было общение на эту тему и с агентами. Но в любом случае все конкретные предложения будут ближе к лету. Тогда все и станет понятно.
— Понимаете Кирилла Панченко, который не захотел возвращаться в ЦСКА, остался в «Динамо», с которым вышел в
— У него в «Динамо» все хорошо. На него там рассчитывают, он много забивает. Ему не было смысла возвращаться в ЦСКА. Считаю, он верно поступил.
— Не исключаете, что и вы останетесь в итоге в «Тосно»?
— Если не подойду армейцам, а «Тосно» захочет со мной продолжить сотрудничество, с удовольствием буду здесь играть. Эта команда тоже многое для меня значит.
— С таким составом на что «Тосно» может претендовать в
— В еврокубки, наверное, не попадет, но будет выглядеть достойно. Место в таблице?
— Что вам дал этот сезон в «Тосно» в футбольном плане?
— Я получил колоссальный опыт играть на таком уровне в ФНЛ. Здесь. Конечно, это не
— Как вам работается с Артемом Милевским?
— Великолепно. Хороший человек и профессионал. Выкладывается на тренировках, ходит в тренажерку. Серьезно относится к делу.
— Непосредственно вам
— Конечно, постоянно подсказывает в тренировочном процессе. Говорит, как лучше сыграть в том или ином моменте.
— Почему он пока не забил ни одного гола за «Тосно»?
— Может быть, просто не везет. Но он, на самом деле, много пользы приносит команде. Отдает голевые передачи, а голы еще придут. Ничего страшного.
— Вы победитель юношеского чемпионата Европы-2013. Почему из того состава по сути только у Александра Головина есть шанс сыграть на домашнем чемпионате мира?
— В России, на мой взгляд, футболисты по полной раскрываются в 25 лет. Так что еще все впереди. Через
— Вы с Головиным общаетесь?
— Да, мы с ним хорошие друзья. Саша говорит, что мне надо возвращаться в ЦСКА. Ждет меня.
— Нужен ли потолок зарплат для молодых игроков?
— Мне кажется, не нужен. Если у человека нет головы на плечах, никакой потолок зарплат не поможет.
— Вы не думали о том, что, может быть, стоит уехать в Европу, как это сделал Вячеслав Караваев?
— Не у каждого есть такая возможность. Но если выпадает шанс, то почему бы и не уехать?
— В молодежке ЦСКА был сумасшедший талант, который так и не раскрылся до конца?
— Очень здорово смотрелся на тренировках Святослав Георгиевский. Он такое творил! Нельзя сказать, что он пропал. Выходит на поле в составе «Анжи». Пока еще не до конца раскрылся, у него очень большой потенциал.
— Когда ездили на сборы с основой ЦСКА, кто произвел на вас самое сильное впечатление?
— В основе армейцев нет слабых футболистов. Но на меня огромное впечатление произвели Алан Дзагоев и Мариу Фернандес.
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