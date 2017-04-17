Александр Макаров: Головин ждет меня в ЦСКА

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— В последнее время вы раззабивались в «Тосно» — четыре мяча в пяти матчах.

— Мне уже 20. Пора себя показывать, демонстрировать хорошую игру, забивать как можно больше.

— Недавно вам сообщили, что летом вы возвращаетесь из аренды в ЦСКА?

— Я прочитал об этом в прессе. Олег Яровинский сказал, что за мной пристально следят. Очень рад вновь оказаться в ЦСКА. Но если не получится там, с удовольствием вернусь в «Тосно», который считаю для себя вторым домом.

— А вам Яровинский не звонил?

— После игры с «Волгарем» Олег звонил мне, поздравил с голом и сказал, что в ЦСКА на меня рассчитывают. А все остальное обсуждается с агентами.

— В «Тосно» вы играете левого атакующего полузащитника?

— Да. В основном слева, бывает, что и справа.

— Пока не в курсе, где вас видит в ЦСКА Виктор Гончаренко?

— Нет, даже не знаю.

— А сами где себя видите в схеме 3−5−2?

— В нападении. Кем-то из двух форвардов.

— Там конкуренция будь здоров.

— Так это и хорошо. Как прибавлять без конкуренции?

— Сами-то чувствуете, что созрели для основы ЦСКА?

— Честно говоря, даже пока не знаю. Посмотрим, как сборы пройдут. Дай бог, чтобы все получилось.

— Правда, что вами еще интересуется «Зенит»?

— Информация такая до меня доходила. Знаю, что было общение на эту тему и с агентами. Но в любом случае все конкретные предложения будут ближе к лету. Тогда все и станет понятно.

— Понимаете Кирилла Панченко, который не захотел возвращаться в ЦСКА, остался в «Динамо», с которым вышел в премьер-лигу?

— У него в «Динамо» все хорошо. На него там рассчитывают, он много забивает. Ему не было смысла возвращаться в ЦСКА. Считаю, он верно поступил.

— Не исключаете, что и вы останетесь в итоге в «Тосно»?

— Если не подойду армейцам, а «Тосно» захочет со мной продолжить сотрудничество, с удовольствием буду здесь играть. Эта команда тоже многое для меня значит.

— С таким составом на что «Тосно» может претендовать в премьер-лиге?

— В еврокубки, наверное, не попадет, но будет выглядеть достойно. Место в таблице? Где-то в серединке.

— Что вам дал этот сезон в «Тосно» в футбольном плане?

— Я получил колоссальный опыт играть на таком уровне в ФНЛ. Здесь. Конечно, это не премьер-лига, но все-таки довольно серьезно. Физически прибавил.

— Как вам работается с Артемом Милевским?

— Великолепно. Хороший человек и профессионал. Выкладывается на тренировках, ходит в тренажерку. Серьезно относится к делу.

— Непосредственно вам что-то советует?

— Конечно, постоянно подсказывает в тренировочном процессе. Говорит, как лучше сыграть в том или ином моменте.

— Почему он пока не забил ни одного гола за «Тосно»?

— Может быть, просто не везет. Но он, на самом деле, много пользы приносит команде. Отдает голевые передачи, а голы еще придут. Ничего страшного.

— Вы победитель юношеского чемпионата Европы-2013. Почему из того состава по сути только у Александра Головина есть шанс сыграть на домашнем чемпионате мира?

— В России, на мой взгляд, футболисты по полной раскрываются в 25 лет. Так что еще все впереди. Через три-четыре года игроки из той сборной заявят о себе на довольно серьезном уровне.

— Вы с Головиным общаетесь?

— Да, мы с ним хорошие друзья. Саша говорит, что мне надо возвращаться в ЦСКА. Ждет меня.

— Нужен ли потолок зарплат для молодых игроков?

— Мне кажется, не нужен. Если у человека нет головы на плечах, никакой потолок зарплат не поможет.

— Вы не думали о том, что, может быть, стоит уехать в Европу, как это сделал Вячеслав Караваев?

— Не у каждого есть такая возможность. Но если выпадает шанс, то почему бы и не уехать?

— В молодежке ЦСКА был сумасшедший талант, который так и не раскрылся до конца?

— Очень здорово смотрелся на тренировках Святослав Георгиевский. Он такое творил! Нельзя сказать, что он пропал. Выходит на поле в составе «Анжи». Пока еще не до конца раскрылся, у него очень большой потенциал.

— Когда ездили на сборы с основой ЦСКА, кто произвел на вас самое сильное впечатление?

— В основе армейцев нет слабых футболистов. Но на меня огромное впечатление произвели Алан Дзагоев и Мариу Фернандес.