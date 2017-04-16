Осторожно! Двери закрываются! Превью. 32-й тур первенства ФНЛ

«СКА-Хабаровск» — «Зенит-2» (арбитр Станислав Васильев — Ижевск).

Результат матча первого круга — 1:1 (Корян — Долгов).

Ничья хабаровчан в прошедшем туре в Калининграде позволила им снова взобраться на 3-е место. Можно сказать, что армейцы снова претендуют на участие в переходных матчах. Вот только насколько в данной ситуации применимо слово «претендуют» большой вопрос. Начиная с первых весенних матчей в верхней части турнирной таблицы мы наблюдаем своеобразный футбольный сюрпляс. Соперники исключительно вежливо пропускают друг друга вперёд, не показывая особого рвения в достижении результата. И дальневосточники участники этого сюрпляса. По-моему, их болельщики гораздо больше хотят увидеть свою команду в стыковых играх, чем она хочет там оказаться. Игра с питерским клубом должна или подтвердить или опровергнуть это предположение.

Так же как и армейцам, ничья в предыдущем туре, только с «Тамбовом», позволила зенитовцам спихнуть под себя «Волгарь», и теперь команда в таблице 14-я. Однако успокаиваться нельзя, и из Хабаровска надо привозить очки. Вдохновенной игры в нападении для этого «маловато будет». Без порядка в обороне хабаровчан не обыграешь, а как навести там порядок, если до сих пор идут поиски оптимального состава, похоже и сам Радимов не знает.

Назначенный главным судьёй встречи Станислав Васильев провёл в этом чемпионате 9 встреч, и отметился в них 34-мя жёлтыми карточками (19 — хозяевам поля), удалил одного игрока в составе хозяйской команды, а также назначил 5 пенальти, четыре из них были пробиты в гостевые ворота. Зенитовцы уже провели в этом чемпионате один матч под управлением ижевского арбитра. Дома они переиграли «Енисей» 2:0.

Хабаровчане провели на домашнем газоне 15 игр (+8,=4,-3,20:11). Поражение в предыдущем домашнем матче от «Динамо» прервало 6-ти матчевую беспроигрышную серию армейцев. Питерцы в гостях выступают плохо. Судите сами, вот их показатели в тех же 15 играх на выезде (+2,=5,-8,13:21).

В первом дивизионе команды провели между собой 3 матча: одна победа у армейцев, остальные поединки завершились вничью. Соотношение мячей 3:2, и нетрудно догадаться в чью пользу. Кстати, эта единственная победа была добыта дальневосточниками в прошлом сезоне у себя на поле.

Мой прогноз — победа хозяев.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 88.5%, на ничью — 9.0%, на победу гостей — 2.6%.

«Тамбов» — «Волгарь» (арбитр Евгений Кукуляк — Калуга).

Результат матча первого круга — 2:1 (Алумона-2 — Зуйков).

Тамбовская команда после результативной ничьей в Питере сохранила за собой 10-ю строчку в турнирной таблице. Если считать по крупному, то тамбовчане свою задачу на сезон, считай, выполнили. Место в ФНЛ сохранили, и надо негативно сложиться очень большому числу обстоятельств, чтобы этого не случилось. Вроде бы команде можно спокойно готовиться к следующему сезону. И, наверное, так оно и случится, и даже точно случится, но со следующего матча. Так как эта игра будет первой на втором этапе перед своими болельщиками. Предыдущие домашние встречи «горожане» проводили в Химках. И вряд ли они захотят огорчать своих поклонников ничьей или поражением.

У астраханцев выбора нет. Для них теперь все игры финальные. Пополнять свою скудную копилочку необходимо независимо от соперника и места проведения матча. В прошлом туре волжане немного не дотерпели в матче с «Тосно», пропустив в компенсированное время. Поражение отбросило их на 15-ю строчку, и теперь они в шаге от зоны вылета. Думаю, что свою игру астраханцы построят, как и во встрече с «лесниками»: постараются точно сыграть в обороне, и найти свой шанс в контратаке, тем более, что позиционная атака — не самая сильная сторона «Тамбова».

Главный арбитр матча Евгений Кукуляк в этом чемпионате провёл 8 матчей, в которых показал игрокам 29 жёлтых карточек (15 — хозяевам поля), а также назначил 2 пенальти, по одному в ворота хозяев поля и гостей. Под его руководством в текущем первенстве уже один раз играл «Волгарь». Дома астраханцы в острой борьбе переиграли питерский «Зенит-2» 4:3.

Тамбовчане провели дома 16 игр (+6,=5,-5,15:10). Как видите, команде осталось провести дома 3 встречи, и, наверняка, игроки приложат все силы, чтобы выступить в них, как можно, удачнее. Волжане сыграли в гостях 15 раз (+1,=4,-10,7:24). Вроде бы показатели не радостные, но в последних трёх выездных играх подряд астраханцы не проигрывают.

Матч первого круга был первым во взаимоотношениях этих команд в первом дивизионе.

Мой прогноз — победа хозяев.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 61.0%, на ничью — 33.8%, на победу гостей — 5.2%.

«Спартак-2» — «Луч-Энергия» (арбитр Сергей Куликов — Саранск).

Результат матча первого круга — 0:0.

Спартаковцы, после ничьей в предыдущем туре в Нальчике, поднялись с 6 места на четвёртое. Москвичи не скрывают своей цели на концовку чемпионата — стать призёрами. Понимая, что соперничать за первые две строчки уже невозможно, можно сделать вывод, что их цель — 3 место. Понятно, что ни о каких переходных матчах речь идти не может, но самолюбие молодых игроков такой результат здорово потешит. А так как пока никто особо этому не препятствует, то у столичного клуба есть прекрасный шанс поставленной цели добиться. Необходимо только тактически разнообразить свою игру, а то спартаковцы становятся очень предсказуемыми в своих действиях, и всё больше и больше команд понимают, как надо с ними играть, чтобы зарабатывать баллы.

Владивостокцы наглядно демонстрируют всем аутсайдерам как полезно не проигрывать. Перед играми прошедшего тура они находились на 12 месте, но отрыв от 16 был 4 балла. Не проиграв в Нижнекамске, дальневосточники строчку в таблице сохранили ту же, а вот отрыв возрос до 5 очков. То есть при определённых обстоятельствах в решающем матче приморцев устроит и ничья. Команда борьбы на футбольном поле не боится, поэтому спартаковцам нужно будет гостей переиграть, а не перебороть. Посмотрим, как они справятся с такой задачей.

Арбитр встречи Сергей Куликов провёл в нынешнем сезоне 13 матчей, в которых предъявил игрокам 42 жёлтые карточки (поровну в обе стороны). К тому же удалил с поля 1 игрока из состава принимающей команды. Назначил 4 пенальти (3 — в ворота гостей). Оба коллектива в нынешнем сезоне уже провели по одному матчу под руководством этого судьи. Для москвичей этот матч был в Тюмени и закончился 1:1. Приморцы играли с «Кубанью» дома, и победили 2:1.

У «Спартака-2» вроде неплохие показатели в 16 домашних встречах (+7,=5,-4,22:15), однако три последних домашних игры подряд москвичи выиграть не могут. Владивостокцы на выезде провели 15 игр (+4,=6,-5,12:14), и в трёх последних играх подряд не проигрывают.

Три раза встречались в первом дивизионе команды между собой. Один раз выиграли спартаковцы, ещё две игры завершились вничью. Соотношение мячей 3:2 в пользу москвичей, которые единственную победу одержали в матче прошлого первенства у себя дома в Москве.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 71.8%, на ничью — 24.4%, на победу гостей — 3.8%.

Мой прогноз — ничья.

«Сибирь» — «Динамо-Москва» (арбитр Олег Соколов — Воронеж).

Результат матча первого круга — 0:1 (Белоруков).

Новосибирцам в прошлом туре совсем немного не хватило в Красноярске, чтобы разжиться очками. Не получилось, но игру показали приличную. Особенно хороши были Чеботару и Безлихотнов. Однако, как хороший человек не профессия, так и без набранных очков из зоны вылета не выберешься. Поэтому сибиряки просто обязаны дать бой лидеру нашего первенства, который главную свою задачу уже досрочно решил.

Эта игра будет своеобразной проверкой на профессионализм москвичей. По разговорам они усиленно тренируются, и в Новосибирск едут только за победой. Других слов из штаба динамовцев никто и не ожидал, но по уже сложившейся традиции, не будет ничего удивительного в том, если москвичи прилетят на матч в каком-нибудь «экспериментальном» составе. Или, как потом окажется, не полностью настроенными на игру. Редко у нас после выполненной задачи команда не «сбрасывает газ». Это может быть на руку новосибирцам. А если всё это наши домыслы? И москвичам действительно важно занять первое место?

Главный арбитр матча Олег Соколов в текущем первенстве провёл 10 игр, в которых показал игрокам 54 «горчичника» (25 — хозяевам поля), удалил с поля 2-х игроков (по одному с обеих сторон), назначил 1 пенальти, который был пробит в ворота гостей. Обе команды уже проводили в текущем первенстве игры под руководством воронежца. И что интересно, своеобразным спарринг-партнёром в этих поединках выступала команда «Зенит-2». Так вот сибиряки в Питере проиграли 1:3, а динамовцы в Химках сыграли вничью 0:0.

Новосибирцы провели дома 15 игр (+6,=7,-2,14:8). Проигрыш в последнем домашнем матче «Тюмени» прервал 13-матчевую беспроигрышную серию сибиряков. Правда надо учесть, что игра, хоть и считалась домашней, но проходила в Тюмени. Так что в округлённом варианте можно считать, что беспроигрышная серия в Новосибирске ещё не прервалась. Москвичи в гостях также сыграли 15 раз (+10,=4,-1,22:10). Поражение в Воронеже так и остаётся у них единственным.

Команды между собой провели 3 игры: 2 встречи в премьер-лиге, и одну в первой (это был матч первого круга). Новосибирцы пока ещё не выигрывали, сыграв только один раз вничью. Именно эта ничья со счётом 2:2 и была достигнута в единственной игре в Новосибирске. Общее соотношение мячей 7:3 в пользу москвичей.

Мой прогноз — ничья.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 10.4%, на ничью — 29.9%, на победу гостей — 59.7%.

«Тосно» — «Спартак-Нальчик» (арбитр Сергей Иванов — Ростов-на-Дону).

Результат матча первого круга — 1:1 (Марков — Дашаев).

Тосненцы изо всех сил стараются достать «Динамо», и поспорить с москвичами за первое место. В том, что очень скоро и «лесники» пересекут «финишную черту», сомнений нет. При определённых раскладах это может произойти и в этом туре, но для этого самим тосненцам надо обязательно побеждать. Посмотрим, как они смогут с такой задачей справиться.

Нальчане в 31 туре дома сыграли вничью со «Спартаком-2». Эта ничья позволила южным спартаковцам не потерять позицию в борьбе за сохранение места в ФНЛ на следующий сезон. На данный момент они в таблице 13-е. Надеяться на получение очков в Новгороде им вряд ли можно, кадровые проблемы у команды никуда не делись, вся надежда на самоотверженность и боевитость.

Главный судья матча Сергей Иванов в этом сезоне в 5-ти проведённых матчах отметился не только жёлтыми карточками, коих показал футболистам 23 штуки (13 — хозяевам поля), но и назначил 3 пенальти (1 — в ворота хозяев поля). Тосненцы в текущем первенстве уже сыграли два раза под руководством этого арбитра. Обе игры «лесники» провели дома. Однако, если стартовая игра с «Химками» завершилась вничью 1:1, то «Сокол» был разбит «в пух и перья» 5:2. Такой же разброс итогового результата может быть и в этом матче.

Тосненцы провели дома 16 матчей (+9,=4,-3,35:16). В последней игре они наголову разбили соседей из «Зенита-2» 4:1. Нальчане в гостях сыграли 15 раз (+2,=7,-6,7:14). В двух последних поединках на выезде они не пропускали.

Матч первого круга был первым в истории взаимоотношений этих команд в первом дивизионе.

Мой прогноз — победа хозяев.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 96.1%, на ничью — 2.6%, на победу гостей — 1.3%.

«Мордовия» — «Енисей» (арбитр Павел Шадыханов — Москва).

Результат матча первого круга — 0:4 (Козлов-4).

Саранский клуб в прошедшем туре совсем немного не удержал ничью в Тюмени, пропустив уже в компенсированное время, и находится сейчас на 16 месте, в зане вылета. Но я назвал бы это место «условным». Саранцы идут, практически, вровень в группе из 7 команд, которые бьются за то, чтобы остаться в ФНЛ на следующий сезон. И в этой группе может случиться всякое. По крайней мере, чтобы победить «Мордовию» любому сопернику надо будет «повозиться». Весной это не та команда, которая была при Черышеве. И пусть ещё не совсем «поворотливая», но футбола «пешком» она уже не допускает.

Чтобы привезти домой три очка, «Енисею», самое главное, надо захотеть это сделать. Не просто сказать, что «мы приехали за победой», а действительно захотеть победить. Что в этом случае бывает, могут рассказать и хабаровчане, и, теперь, новосибирцы, которые вели по ходу матча, но проиграли. И, наверное, если сибиряки действительно хотят попробовать свои силы в стыковых матчах, то пора прекратить эксперименты. Наигрывать новую тактическую схему можно, когда задача на сезон уже выполнена. Жизнь показывает, что ни у Алиева, ни у Чичерина, ни у Камешса игра при трёх центральных не получается.

Главный судья встречи Павел Шадыханов в текущем первенстве провёл 9 матчей, в которых он показал игрокам 30 жёлтых карточек (поровну в обе стороны), удалил 2-х игроков в составе хозяев поля, и назначил 7 пенальти (5 — в ворота гостей). Кстати, по назначенным пенальти они вместе с Арсламбековым «впереди планеты всей». Саранская команда в текущем первенстве уже провела одну встречу под руководством этого арбитра, и хотя и выиграла в Калининграде 261, но пеналь в свои ворота получила.

«Мордовия» дома провела 15 матчей (+5,=5,-5,15:15). Какие «круглые» цифры получаются, но не это главное. Весной команда на своём поле не проигрывает и не пропускает. В 4-х играх 3 победы и «сухая» ничья. Удастся ли красноярцам стать первой командой, которая сумеет забить в Саранске весной? Пока во всех трёх весенних играх в гостях сибиряки, пусть и не выигрывали, но обязательно забивали. Всего же у «львов» 15 встреч, проведённых на выезде (+5,=4,-6,18:18).

Команды провели между собой в первом дивизионе 5 поединков, и ни разу не сыграли вничью. По победам 3:2, и забитым мячам 11:9 лидирует «Енисей». Матчи между соперниками проходят очень результативно: в среднем 4 гола за игру.

Мой прогноз — ничья.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 42.9%, на ничью — 37.7%, на победу гостей — 19.5%.

«Сокол» — «Нефтехимик» (арбитр Роман Галимов — Улан-Удэ).

Результат матча первого круга — 2:2 (Бабырь, Духнов — Романенко, Перченок).

Саратовцы на данные момент занимают третье с конца место, но перспективы сохранить за собой место в ФНЛ у них шикарные. Понятно, что не каждый тур проходит в День космонавтики, и не в каждом туре такой удобный для волжан соперник, как в прошлом «Факел», но победа над нижнекамцами вполне может позволить «соколам» взлететь над чертой зоны вылета. Борьбы в матче будет много, что одни, что другие стараются в первую очередь «повязать» соперника «по рукам и ногам», а уж затем «гулять по тылам». «Танцуют от печки», то есть от обороны. Однако, как показала практика, эти коллективы играют не «до гола», а до конца матча.

«Нефтехимик» у нас «утонул». Хотя и имеет ещё команда шансы спастись, но скорее теоретические. Разрыв со спасительным 15 местом в 11 очков отыграть невозможно, даже применив для этих целей «подвиг» и «чудо». Так что, в оставшихся играх нижнекамцы будут играть скорее за собственное имя да за моральное удовлетворение. Даже такая цель, как уйти с последнего места — вряд ли выполнима. Ближайший сосед «Балтика» по игре смотрится гораздо предпочтительней.

Судья встречи Роман Галимов в текущем первенстве провёл 15 матчей. В них он предъявил футболистам 51 «горчичник» (22 — хозяевам поля), удалил одного игрока в составе гостей, и назначил 2 пенальти (оба в ворота гостей). Достаётся же от него приезжим командам. Саратовцы в текущем чемпионате уже один раз сыграли под руководством этого арбитра. В Тамбове они сыграли вничью 0:0.

«Сокол» сыграл на родном стадионе 14 игр (+4,=5,-5,13:21). В последних трёх домашних матчах саратовцы не проигрывают: две ничьих и победа. «Нефтехимик» в гостях провёл 16 поединков (+1,=4,-11,13:27). Как выиграли нижнекамцы в первом туре в Красноярске, так больше и не побеждали, и даже ничейный результат на выезде им в радость. Шутка ли, последний раз они привезли зачётный балл в октябре прошлого года из Тамбова.

В играх первого дивизиона соперники встречались между собой 17 раз. У волжан на одну победу больше — 6, зато по забитым мячам абсолютное равенство — 22:22.

Мой прогноз — победа хозяев.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 71.4%, на ничью — 23.4%, на победу гостей — 5.2%.

«Химки» — «Балтика» (арбитр Антон Анопа — Благовещенск).

Результат матча первого круга — 0:0.

«Химки», можно сказать, задачу свою решили — в лиге закрепились, а уж какое там место в итоге получится — дело десятое. Ясно, что играть они не бросят, и постараются с сегодняшней 11 строчки вскарабкаться повыше. Тем более, что им ужасно не хочется обрывать такую красивую домашнюю беспроигрышную серию длиною в 33 матча. А для того, чтобы не проиграть и в этом матче у команды есть всё: мастеровитый состав игроков, поставленная игра, квалифицированный тренер. Теперь к умению приложить желание, и можно смело выходить на поле. Ведь когда желание есть, то и сам Панченко не страшен.

А вот весенняя «Балтика» как раз представляет собой именно ту команду, которая может подмосковному коллективу «обедню испортить». На втором этапе калининградцы в гостях ещё не проигрывали. Причём на той же «Родине» наказали «Тамбов», рядышком в Москве «Спартак-2». Место-то «прикормленное». И не надо смотреть на то, что балтийцы сейчас предпоследние. В прошедшем туре их в Калининграде и хабаровская «армия» не сломала.

Главный арбитр матча Антон Анопа в текущем первенстве провёл 10 игр. В этих поединках он вынес 36 предупреждений (16 — хозяевам поля), удалил с поля четверых футболистов (по два с обеих сторон), а также назначил 1 пенальти, который пробили хозяева. «Балтика» в этом первенстве провела один матч под управлением этого судьи. Калининградцы уступили в Хабаровске 0:1.

У химчан, как сказано выше, прекрасная домашняя статистика. В 15 играх (+8,=7,-0,25:12). Отметим и такой факт, что на втором этапе в двух из трёх домашних матчей подмосковному клубу удалось отыграть на «0». «Балтика» в гостях сыграла те же 15 игр (+2,=7,-6,12:18). И хотя общие итоги невзрачные, но про весенние подвиги калининградцев мы уже выше говорили.

Команды в первом дивизионе провели между собой 16 матчей. Тут химчане впереди, как по победам 6:4, так и по мячам 23:19. Однако их последняя встреча в Химках завершилась победой «Балтики» 2:1.

Мой прогноз — ничья.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 41.8%, на ничью — 32.9%, на победу гостей — 25.3%.

«Кубань» — «Тюмень» (арбитр Игорь Панин — Московская область).

Результат матча первого круга — 0:2 (Мамтов, Клёнкин).

Краснодарцы сейчас в таблице девятые, но плотность результатов такова, что от желанного места в зоне стыков их отделяет всего 3 очка. Учитывая, что только кубанцы во всеуслышание заявляют, что очень хотят и готовы вернуться в РФПЛ, то, думаю, они в этой самой зоне и окажутся. Но для этого надо побеждать в каждом матче. В прошлом туре «Шинник» для «Кубани» оказался конкурентом только по очкам, но не по игре. Смогут ли что-то противопоставить сибиряки? Если захотят, то да. Справиться с тюменцами для всех и всегда было сложной задачей, а сейчас команда набрала ход, одержав две победы подряд.

«Тюмень» имеет в своей копилке на один балл больше, и находится на ступеньку выше. У сибиряков плацдарм для попадания в стыки ещё лучше, но вот чтобы они ставили себе такую цель — не слышал. А вот о задаче — выигрывать в каждом матче и занять место повыше — известно. Жаль, если сибиряки будут тормозить сами себя. Можно, конечно, завершать сезон, играя раскованно. Вот только уж больно тонкая грань между «раскованно» и «расхлябанно». А мы уже видели, что тюменцы могут и так, и так. Хотелось бы, чтобы было «собранно», как в предыдущем туре с «Мордовией».

В текущем первенстве арбитр Игорь Панин провёл 12 встреч, в которых показал игрокам 42 «горчичника» (20 — хозяевам поля), назначил 5 пенальти (3 — в ворота гостевого клуба). «Кубань» уже играла в нынешнем первенстве под руководством подмосковного судьи. Дома краснодарцы обыграли «Енисей» 2:1.

Кубанцы дома провели 15 матчей (+6,=7,-2,17:11). Весной команда дома только выигрывает: 3 игры — 3 победы. Сибиряки в гостях играли 16 раз (+5,=5,-6,16:19). «Тюмень» на втором этапе на выезде выступает «разнопланово»: ничья с «Тосно», поражение в Хабаровске, и победа над «Сибирью» (эта игра, хоть считается для тюменцев гостевой, проводилась в Тюмени).

В первом дивизионе команды провели между собой 3 игры. Так вот, кубанцы «Тюмень» ещё не обыгрывали. У сибиряков 2 победы и ничья, с внушительной разностью мячей 10:4. Это произошло потому, что однажды тюменцы «разнесли» «Кубань» 6:2. Правда, было это в далёком 1996 году.

Мой прогноз — победа хозяев.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 75.3%, на ничью — 22.1%, на победу гостей — 2.6%.

«Факел» — «Шинник» (арбитр Василий Казарцев — Санкт-Петербург).

Результат матча первого круга — 2:0 (Рылов, Шахов).

По определению, так это матч тура. Разница между командами всего балл. Воронежцы сейчас пятые, ярославцы — седьмые. Но судя по тому, с какой настойчивостью оба коллектива стремятся пропустить соперников вперёд себя, то эта встреча, навроде, междусобойчика. Воронежцы своим болельщикам задолжали, тем более после прошлого тура в Саратове. Поэтому им победа гораздо важнее, да и не страшит «огнеопасных» попадание в стыки. Денег на лишний выезд хватит. Всё равно ведь вверх даже «стучаться» не будут. Какая-то слабохарактерная команда стала. Чуть что не получается, и сразу бросает играть. А ведь игроки подобрались матёрые. Хватит, наверное, надеяться на удачу, в лице Касьяна в матче с «Нефтехимиком», пора и командное мастерство приложить.

У «Шинника» результаты в этом году значительно лучше, чем в предыдущем, и это притом, что про многих игроков волжан можно сказать «молодо-зелено». Есть в команде и «суперстар» в лице Низамутдинова. Сплав хороший получился: тренер нашёл своего игрока, и наоборот. Ну, и пока в Ярославле есть «наше всё» Александр Михайлович Побегалов, думается, волжане «хромать» не будут. От ошибок и проигрышей никто не застрахован, главное делать выводы и не рубить сгоряча, а постоянно учить. Это наставник «Шинника» умеет. Думаю, научит и как правильно сыграть в Воронеже.

Арбитр матча Василий Казарцев в текущем первенстве провёл 9 поединков, в которых показал игрокам 35 жёлтых карточек (19 — хозяевам поля), удалил с поля трёх игроков (одного в составе приезжей команды), и назначил два пенальти (по одному в обе стороны). Вы будете смеяться, но именно этот питерский судья проводил матч первого круга между этими командами в Ярославле. Такое вот совпадение. Кроме того, «Шинник» при судействе Василия Казарцева в марте сумел победить дома хабаровских армейцев 1:0.

«Факел» дома провёл 15 встреч (+7,=5,-3,19:11). Интересная деталь, воронежцы то три домашних игры подряд не пропускали, а теперь уже два матча подряд пропускают по два мяча, правда и забили в этих играх пять. «Шинник» в гостях провёл 16 поединков (+5,=5,-6,13:17). В двух последних встречах в Химках и Саранске волжане так и не сумели забить, зато в их ворота влетело 4 мяча.

В первом дивизионе команды провели между собой 9 встреч. Небольшое преимущество у «огнеопасных»: по победам 4:3, по мячам 11:9. В прошлом сезоне игра в Воронеже принесла победу «Факелу» 3:1.

Мой прогноз — победа хозяев.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 55.8%, на ничью — 41.6%, на победу гостей — 2.6%.