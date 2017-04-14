Сабитов: «Мордовия» погасила все долги по зарплате перед командой

«Все долги и перед предыдущим, и текущем составами погашены. Проблем в этом плане сейчас нет», — сказал Сабитов.

«Мордовия» находится на 16-м месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ) после 31-го тура.