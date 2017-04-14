Сабитов: «Мордовия» погасила все долги по зарплате перед командой
МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Футбольный клуб «Мордовия» погасил все долги по зарплате перед игроками. Об этом рассказал капитан саранской команды Ренат Сабитов.
«Все долги и перед предыдущим, и текущем составами погашены. Проблем в этом плане сейчас нет», — сказал Сабитов.
«Мордовия» находится на 16-м месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ) после 31-го тура.
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