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13 апреля 2017, 21:43 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Динамо» предприняло попытку расторгнуть контракты с Погребняком и Дьяковым

Московское «Динамо», накануне обеспечившее себе возвращение в РФПЛ, предприняло попытку досрочно расторгнуть контракт со своим самым высокооплачиваемым игроком Павлом Погребняком, но получило отказ.

Московское Динамо накануне обеспечившее себе возвращение в <span class=error>РФПЛ</span> предприняло попытку досрочно расторгнуть контракт со своим самым высокооплачиваемым игроком Павлом <span class=error>Погребняком</span> но получило отказ. Увеличить
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Схожая ситуация возникла и с 28-летним защитником Виталием Дьяковым, который не смог закрепиться в основе «Динамо» после возвращения из аренды в «Томи». Ему также было предложено расторгнуть солидный контракт, однако Дьяков, как и Погребняк, предпочёл в следующем сезоне роль дорогостоящего запасного.

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