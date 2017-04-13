«Динамо» предприняло попытку расторгнуть контракты с Погребняком и Дьяковым

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Схожая ситуация возникла и с 28-летним защитником Виталием Дьяковым, который не смог закрепиться в основе «Динамо» после возвращения из аренды в «Томи». Ему также было предложено расторгнуть солидный контракт, однако Дьяков, как и Погребняк, предпочёл в следующем сезоне роль дорогостоящего запасного.