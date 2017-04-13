Казарцев рассудит «Факел» и «Шинник»
Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 32-го тура
ФОНБЕТ-Первенства России по футболу, которые пройдут 17-го апреля.
Факел — Шинник: Василий Казарцев (Санкт-Петербург) — Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); инспектор — Александр Лапин (Уфа); делегат — Юрий Ключников (Москва).
Спартак-2 — Луч-Энергия: Сергей Куликов (Саранск) — Адлан Хатуев (Грозный), Артур Зайнагутдинов (Уфа); инспектор — Виктор Кулагин (Москва); делегат — Роберт Антонян (Москва).
Тосно — Спартак-Нальчик: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) — Наиль Сейфетдинов (Казань), Вячеслав Бочков (Сочи); инспектор — Андрей Иванов (Кострома); делегат — Евгений Летин (Москва).
Тамбов — Волгарь: Евгений Кукуляк (Калуга) — Александр Филимонов (Орехово-Зуево), Максим Ковалев (Реутов); инспектор — Олег Лонский (Смоленск); делегат — Максим Шаров (Санкт-Петербург).
Химки — Балтика: Антон Анопа (Благовещенск) — Денис Березнов (Москва), Александр Приходько (Москва); инспектор — Сергей Мацюра (Комсомольск-на-Амуре); делегат — Николай Левин (Саранск).
Сибирь — Динамо-Москва: Олег Соколов (Воронеж) — Денис Степанищев (Воронеж), Кирилл Большаков (Санкт-Петербург); инспектор — Виктор Лебедев (Санкт-Петербург); делегат — Яков Брегман (Москва).
Мордовия — Енисей: Павел Шадыханов (Москва) — Александр Журба (Барнаул), Артем Акимкин (Пермь); инспектор — Юрий Князев (Рыльск); делегат — Виталий Кречетов (Москва).
Кубань — Тюмень: Игорь Панин (Московская область) — Рустам Мухтаров (Петрозаводск), Александр Дуденков (Петрозаводск); инспектор — Александр Костин (Москва); делегат — Алексей Алексеев (Санкт-Петербург).
Сокол — Нефтехимик: Роман Галимов (Улан-Удэ) — Валентин Мурашов (Москва), Сергей Каруненко (Воронеж); инспектор — Валерий Шавейко (Москва); делегат — Владислав Ходеев (Воронеж).
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