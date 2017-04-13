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— «Динамо» вернулось в РФПЛ. Что это значит для клуба?

— Для «Динамо», которое раньше никогда не вылетало из чемпионатов СССР и России, это просто факт, который останется в истории.

— Можно сказать, что «самоочищение» клуба состоялось?

— У клуба был непростой год, пришло осознание того, что мы делали правильно и неправильно. Поэтому необходимо было переоценить происходящее. Исходя из этого, мы можем готовиться к дальнейшему развитию клуба, уже оттолкнувшись от ситуации прошлого года.

— Довольны работой тренерского штаба?

— У тренеров есть одна опция — в случае выхода в РФПЛ они могут заключить с нами новый договор, на будущее. Что касается оценок, то у нас впереди еще семь игр. Их надо не просто пройти, а доказать всем, что мы лучшие в ФНЛ. Всеобъемлющая оценка работы тренерского штаба будет по окончании сезона.

— Чего ждать в плане финансирования? Председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский сказал, что бюджет могут только сократить.

— В данной ситуации Владимир Игоревич говорил о сокращении по сравнению с прошлым годом. На данный момент уже бюджет сокращен. И для его увеличения теперь нам нужно либо найти деньги (а деньги сегодня найти практически невозможно), либо найти возможность сократить те статьи расходов, которые в дальнейшем ещё можно как-то уменьшить, чтобы финансировать растущие обязательства перед игроками.

— Сколько приобретений клуб планирует сделать этим летом?

— Приобретать кого-то можно в случае, если у клуба есть доходы. У нас пока таких финансовых возможностей нет, поэтому в первую очередь мы будем усиливаться за счет внутренних ресурсов. Но точечные усиления возможны. Надо напомнить, что мы уже приобрели Панченко, это основная статья расходов. Все остальные должны прийти к нам бесплатно и с минимальной зарплатой. Причем эти игроки должны соответствовать уровню премьер-лиги.

— Как быть с разгрузкой зарплатной ведомости? Денисов, Погребняк — «Динамо» продолжит им платить?

— Контракт Денисова заканчивается в ближайшее время. С Погребняком у нас пока нет общих точек соприкосновения. Искренне жаль.

— Покупки звезд уровня Вальбуэна теперь в прошлом?

— Да.

— Глава МВД Владимир Колокольцев сказал, что у «Динамо» проблемы с финансовой прозрачностью. Как решается этот вопрос?

— На прошедшем пленуме Общества было отмечено, что как раз таки футбольное «Динамо» характеризуется прозрачностью и предсказуемостью, чего, к сожалению, не скажешь о ситуации с хоккеем. Это и имел в виду Колокольцев.

— Почему «ВТБ Арену» сдадут весной 2018-го, а сыграют на ней только после чемпионата мира?

— Честно говоря, не знаю. Вопрос не ко мне.

— Костяк нынешней команды — российские футболисты. Теперь так будет всегда?

— Мы уже говорили о необходимости пользоваться внутренними ресурсами. Иностранцев в нашей академии нет. Как я уже говорил, мы будем думать о точечных усилениях — два-три человека максимум. Чисто теоретически, они могут быть иностранцами, которые зачастую даже дешевле футболистов с российским паспортом.

— Какая задача будет стоять перед «Динамо» в следующем сезоне?

— Владимир Стржалковский, как председатель общества «Динамо», на вчерашнем пленуме поставил задачу закрепиться в первой десятке. Но у клуба есть амбиции побороться и за более высокие места.