Евгений Муравьев: Задача «Динамо» — закрепиться в десятке РФПЛ
Генеральный директор футбольного «Динамо» в интервью «Советскому спорту» — о бюджете, задачах на следующий сезон и трудностях взаимоотношений с Погребняком.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— «Динамо» вернулось в РФПЛ. Что это значит для клуба?
— Для «Динамо», которое раньше никогда не вылетало из чемпионатов СССР и России, это просто факт, который останется в истории.
— Можно сказать, что «самоочищение» клуба состоялось?
— У клуба был непростой год, пришло осознание того, что мы делали правильно и неправильно. Поэтому необходимо было переоценить происходящее. Исходя из этого, мы можем готовиться к дальнейшему развитию клуба, уже оттолкнувшись от ситуации прошлого года.
— Довольны работой тренерского штаба?
— У тренеров есть одна опция — в случае выхода в РФПЛ они могут заключить с нами новый договор, на будущее. Что касается оценок, то у нас впереди еще семь игр. Их надо не просто пройти, а доказать всем, что мы лучшие в ФНЛ. Всеобъемлющая оценка работы тренерского штаба будет по окончании сезона.
— Чего ждать в плане финансирования? Председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский сказал, что бюджет могут только сократить.
— В данной ситуации Владимир Игоревич говорил о сокращении по сравнению с прошлым годом. На данный момент уже бюджет сокращен. И для его увеличения теперь нам нужно либо найти деньги (а деньги сегодня найти практически невозможно), либо найти возможность сократить те статьи расходов, которые в дальнейшем ещё можно
— Сколько приобретений клуб планирует сделать этим летом?
— Приобретать
— Как быть с разгрузкой зарплатной ведомости? Денисов, Погребняк — «Динамо» продолжит им платить?
— Контракт Денисова заканчивается в ближайшее время. С Погребняком у нас пока нет общих точек соприкосновения. Искренне жаль.
— Покупки звезд уровня Вальбуэна теперь в прошлом?
— Да.
— Глава МВД Владимир Колокольцев сказал, что у «Динамо» проблемы с финансовой прозрачностью. Как решается этот вопрос?
— На прошедшем пленуме Общества было отмечено, что как раз таки футбольное «Динамо» характеризуется прозрачностью и предсказуемостью, чего, к сожалению, не скажешь о ситуации с хоккеем. Это и имел в виду Колокольцев.
— Почему «ВТБ Арену» сдадут весной 2018-го, а сыграют на ней только после чемпионата мира?
— Честно говоря, не знаю. Вопрос не ко мне.
— Костяк нынешней команды — российские футболисты. Теперь так будет всегда?
— Мы уже говорили о необходимости пользоваться внутренними ресурсами. Иностранцев в нашей академии нет. Как я уже говорил, мы будем думать о точечных усилениях —
— Какая задача будет стоять перед «Динамо» в следующем сезоне?
— Владимир Стржалковский, как председатель общества «Динамо», на вчерашнем пленуме поставил задачу закрепиться в первой десятке. Но у клуба есть амбиции побороться и за более высокие места.
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