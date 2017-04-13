Столкновение характеров: обзор 31-го тура Первенства ФНЛ
Никому не нужная ничья в Нижнекамске, проявление характера в Красноярске, волевые баллы для «Тюмени», «Тосно» дожал хозяев в Астрахани. OneDivision — о самом интересном из 31-го тура.
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Страсти по победе
В Нижнекамске встречались местный «Нефтехимик» и «Луч» из Владивостока. Обе команды давно не побеждали, поэтому готовы были за победу драться. Вот и прошёл весь матч в борьбе, жёсткой борьбе. Причём кроме соперника и мяча футболисты боролись ещё и с полем. Состояние газона было таково, что о футболе тут речи не стоило и вести. Мы увидели очень упрощенную его вариацию. В первом тайме быстрее к такому футболу приспособились хозяева. Тем более удивительным было то, что счёт открыли гости. Дальний заброс Пискунова в штрафную на Килина, Антон умело развернулся и в ближнем бою переиграл вратаря. Досадовали хозяева недолго, и в аналогичной ситуации Муллин, после паса Корнилова, положение выровнял. Вторая половина, хоть и прошла, пусть и при неочевидном, но преимуществе гостей, могла закончиться в пользу хозяев. Однако вратарь владивостокцев Гаврилов вытащил мяч из «девятки» после точного выстрела Корнилова. Навал в концовке встречи не удался ни одной из команд. Получилась никому не нужная ничья, которая всё же позволила дальневосточникам ещё чуть оторваться от неудачно выступивших в туре преследователей.
Сибирский характер
В Красноярске местный «Енисей» в «сибирском дерби» принимал новосибирскую «Сибирь». Чтобы поправить своё пошатнувшееся турнирное положение, хозяевам нужна была только победа. Однако и новосибирцы, бьющиеся за сохранение места под солнцем, также прибыли в краевую столицу за тремя очками. В этой игре газон командам не мешал. Встреча прошла в манеже, поэтому мы увидели комбинационный футбол в исполнении хозяев поля, и умный контратакующий в исполнении гостей. Счёт в игре открыли красноярцы. Причём сделали это очень просто. Опарин далеко выбил мяч от своих ворот, Козлов головой прокинул его дальше, а подхвативший футбольный снаряд Харитонов из пределов штрафной пульнул по воротам. Попал мимо новосибирского вратаря. «Орлы» долго не расстраивались, и проход Магаля по флангу закончился прострелом вдоль ворот. Мяч запутался в ногах у Чичерена, отскочил в штангу, а подоспевший Чеботару, практически, с линии ворот добил его в сетку. Ещё через 10 минут гости вышли в счёте вперёд. Безлихотнов заметил открывшегося на фланге Беляева и вырезал на него блестящую дальнюю диагональ. Чичерин форварда не догнал, а Опарин после удара в дальний угол не выручил. Хотелось бы отметить и такой факт, как плохо сыграли в этих эпизодах Алиев и Чичерин, оставив за своей спиной много свободного пространства, и как точно этим воспользовались игроки «Сибири». Теперь сибирский неуступчивый характер надо было проявлять «львам». Но,
Волевые 90-е
Вы заметили, как много у нас сейчас матчей, итог в которых определяется на последних минутах или и вовсе в компенсированное время. Вот к чему приводит напряжение турнирной борьбы. Были такие встречи и в нынешнем туре. Одна из них состоялась в Тюмени, где местные «горожане» принимали «Мордовию». Победа в этом поединке больше всего нужна была гостям. Они, хоть и не «по чёрному», но тонули в болте зоны вылета, однако шансы спастись не потеряли. Хозяева также были не прочь победить, но скорее из чисто профессионального интереса, и чтобы не подводить своих болельщиков. Поэтому и началась игра ни шатко — ни валко. Хозяева атаковали, гости огрызались. Тюменцы длинными забросами делали вид, что атакуют. Ведь не считали же они, что их наконечник атак Мамтов сумеет выиграть воздух у таких «габаритов», как Осипов и Багаев. Контратаки саранского клуба были острее, а значит эффективнее. И на 12-й минуте одна из них завершилась голом. Осипов навесил, Деобальд выскочил
Своими силами
В Астрахань тосненцы приехали выигрывать. Минут 10−15 они присматривались к хозяевам, привыкали к полю. За это время волжане сумели совершить несколько попыток поразить ворота гостей дальними ударами, но точности этим ударам явно не хватало. Затем игроки «Тосно» прибрали мяч к своим ногам, и больше вольностей они у своих ворот не позволяли. Астраханцы приготовились к плотной обороне, приготовились разрушать комбинации гостей. А они их ожидания обманули. Позиционные атаки проводили быстро и с ограниченным количеством передач. Старались бомбардировать ворота хозяев поля с любых дистанций. Волжане просто не успевали за событиями на поле. Когда они прибегали защищаться, то мяча в этой точке уже не было. Преимущество «лесников» было подавляющим. Они в два раза чаще били по воротам, и в три раза чаще в них попадали. Но и тосненцам, в одних случаях не хватало точности, в других точно играл Бучнев, а когда и он был бессилен, ему на помощь в двух случаях пришёл каркас ворот. И всё же, уже в компенсированное время количество возникающих угроз переросло в качество. Кутьин катнул мяч влево на Макарова, и тот не входя в штрафную, нанёс плотный удар под штангу волжских ворот. Так на второй компенсированной минуте гости вышли вперёд. В оставшееся до конца встречи время, они ещё дважды могли этот счёт увеличить, а вот чтобы его сравнять, хозяева моментов не создали. Теперь тосненцам до «Динамо» осталось 6 очков, а отрыв от преследователей достиг 16 баллов.
Неприступный Саратов
Если учесть все слагаемые перед матчем «Сокол» — «Факел», то фаворитом, беоговорочно, стоило признать «Факел». И воронежцы своё превосходство начали доказывать с самого начала встречи. Уже на 6-й минуте подача Каюмова с угла поля позволила Осипенко головой поразить ворота волжан. Такое лихое начало настолько успокоило игроков воронежской команды, что далее в атаке созидали только игроки Саратова. Нет, «огнеопасные» к воротам «соколов» подходили, и
Спартаковский характер
В Нальчике состоялось спартаковское дерби. В гости к местному клубы приехал «Спартак-2». Задачи команды решают в этом чемпионате абсолютно разные: москвичи рвутся в призёры, но нестабильная игра всё им портит, а нальчане бьются в большой группе соискателей на сохранение места в ФНЛ на следующий сезон. Однако южане дали бой столичному клубу. Южане первыми открыли счёт. Сделали они это после стандарта. Каркаев подал с правого фланга в штрафную, Максименко ошибся на выходе, пролетев мимо мяча, а Дашаев забивал уже в пустые ворота. Но нельзя сказать, что этот гол был из разряда неожиданных. И до этого у нальчан были моменты повести в счёте. И всё же отсутствие опыта у южных спартаковцев сказывается, как сказывается и кадровый голод, ибо в конце каждого тайма команда заметно проседала. В первом тайме это произошло
Кто к стыкам ближе
Матч в Ярославле между «Шинником» и «Кубанью» должен был решить, кто из соперников к стыкам ближе. В том, что гости будут играть первым номером, ничего удивительного не было. Тактика волжан: строго сыграть в обороне, и найти свой момент в атаке, уже не раз приносила им успех. К тому же в составе хозяев поля отсутствовали три игрока основного состава, и все
Перестрелка на «Петровском»
На МСА стадиона «Петровский» Зенит-2 принимал «Тамбов». Никто из соперников не хотел уступать, футболисты проявили характер, и сыграли зрелищный результативный матч, который не оставил равнодушными поклонников обеих команд. Голевые моменты на поле создавались с завидной регулярностью. Создавалось впечатление, что команды просто «забили» на оборону. Но смотреть игру было интересно. Счёт открыли гости. Их прессинг привёл к тому, что пытаясь выбить мяч из собственной штрафной, Зуев сделал точную передачу на ход Делькину. Сильный прострел вдоль ворот, подставленная нога Дорожкина, и мяч в сетке. Молодые питерцы сделали всё, чтобы положение выровнять, но всё, чего они добились, так это попадание в перекладину Чернова. А под конец тайма хозяева поля пропустили второй раз. Проход Шевчука через полполя, пас на ход Делькину, и удар в дальний угол без вариантов для вратаря. И всё же, после «секретного» разговора в раздевалке, на второй тайм зенитовцы вышли решительными и агрессивными. Угловой, назначенный в их ворота, завершился голом в ворота «Тамбова». После корнера мяч перехватили хозяева поля, и после передач Сиротова и Батютина он оказался в ногах у Зырянова. «Учитель» с угла вратарской не промахнулся. Гости перестали успевать за взвинтившими скорость питерскими игроками. И вот уже на входе в штрафную Рыбин валит на газон Ящука. Евсеев с «Точки» не промахнулся. Едва начав с центра поля, гости потеряли мяч, хозяева провели быструю контратаку. Проничев и Батютин сыграли двоечку в штрафной тамбовчан, и после удара последнего «Зенит-2» вышел вперёд. Настал черёд проявлять бойцовский характер гостям. Хозяева сопротивлялись отчаянно, но на концовку сил явно не хватило. Сработал обыкновенный навал. Часовских сбрасывал мяч вперёд наугад, но получилось на Делькина, который уже в компенсированное время счёт сравнял. Вот такой триллер получился у нас на «Петровском».
И
Вечером 12 апреля все поклонники
Ничья под ливнем
Матч в Калининграде был заключительным в этот игровой день, но именно он решал судьбу одной из путёвок в РФПЛ, поэтому игру между «Балтикой» и хабаровскими армейцами смотрели не только поклонники этих команд. Может быть не с самого начала, но уж досматривали точно многие. А посмотреть концовку стоило. Если в первой половине игра была вялотекущей, а команды в обороне стояли, как дождь в этот день, стеной, то во второй половине соперники несколько разыгрались. Особыми голевыми моментами ни хозяева, ни гости не отметились. У балтийцев отметим попадание в перекладину у Скопинцева, а у гостей забитый со стандарта гол, правда, затем отменённый
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