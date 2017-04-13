Столкновение характеров: обзор 31-го тура Первенства ФНЛ

Страсти по победе

В Нижнекамске встречались местный «Нефтехимик» и «Луч» из Владивостока. Обе команды давно не побеждали, поэтому готовы были за победу драться. Вот и прошёл весь матч в борьбе, жёсткой борьбе. Причём кроме соперника и мяча футболисты боролись ещё и с полем. Состояние газона было таково, что о футболе тут речи не стоило и вести. Мы увидели очень упрощенную его вариацию. В первом тайме быстрее к такому футболу приспособились хозяева. Тем более удивительным было то, что счёт открыли гости. Дальний заброс Пискунова в штрафную на Килина, Антон умело развернулся и в ближнем бою переиграл вратаря. Досадовали хозяева недолго, и в аналогичной ситуации Муллин, после паса Корнилова, положение выровнял. Вторая половина, хоть и прошла, пусть и при неочевидном, но преимуществе гостей, могла закончиться в пользу хозяев. Однако вратарь владивостокцев Гаврилов вытащил мяч из «девятки» после точного выстрела Корнилова. Навал в концовке встречи не удался ни одной из команд. Получилась никому не нужная ничья, которая всё же позволила дальневосточникам ещё чуть оторваться от неудачно выступивших в туре преследователей.

Сибирский характер

В Красноярске местный «Енисей» в «сибирском дерби» принимал новосибирскую «Сибирь». Чтобы поправить своё пошатнувшееся турнирное положение, хозяевам нужна была только победа. Однако и новосибирцы, бьющиеся за сохранение места под солнцем, также прибыли в краевую столицу за тремя очками. В этой игре газон командам не мешал. Встреча прошла в манеже, поэтому мы увидели комбинационный футбол в исполнении хозяев поля, и умный контратакующий в исполнении гостей. Счёт в игре открыли красноярцы. Причём сделали это очень просто. Опарин далеко выбил мяч от своих ворот, Козлов головой прокинул его дальше, а подхвативший футбольный снаряд Харитонов из пределов штрафной пульнул по воротам. Попал мимо новосибирского вратаря. «Орлы» долго не расстраивались, и проход Магаля по флангу закончился прострелом вдоль ворот. Мяч запутался в ногах у Чичерена, отскочил в штангу, а подоспевший Чеботару, практически, с линии ворот добил его в сетку. Ещё через 10 минут гости вышли в счёте вперёд. Безлихотнов заметил открывшегося на фланге Беляева и вырезал на него блестящую дальнюю диагональ. Чичерин форварда не догнал, а Опарин после удара в дальний угол не выручил. Хотелось бы отметить и такой факт, как плохо сыграли в этих эпизодах Алиев и Чичерин, оставив за своей спиной много свободного пространства, и как точно этим воспользовались игроки «Сибири». Теперь сибирский неуступчивый характер надо было проявлять «львам». Но, во-первых, они сделали замену, и поменяли расстановку игроков на поле, закупорив свои «худые» фланги. Напряжение на края своей обороны хозяева поля сняли, но вот выправить счёт долгое время не могли. И всё же их давление не прошло даром. Двоечка Камешс — Кичин позволила вывести на удар транзитом через Козлова Самодина. Промахнуться почти с линии ворот форвард не мог. Но ничья никому не была нужна. Возможности изменить счёт были у обеих команд. Больше повезло красноярцам. Дальний удар Чичерина пришёлся в самую «девятку». Дальнейшие попытки Безлихотнова и К0 спасти для своей команды хотя бы балл ни к чему не привели. Впрочем, и красноярцам счёт увеличить больше не удалось. Снова у «Енисея» домашняя волевая победа.

Волевые 90-е

Вы заметили, как много у нас сейчас матчей, итог в которых определяется на последних минутах или и вовсе в компенсированное время. Вот к чему приводит напряжение турнирной борьбы. Были такие встречи и в нынешнем туре. Одна из них состоялась в Тюмени, где местные «горожане» принимали «Мордовию». Победа в этом поединке больше всего нужна была гостям. Они, хоть и не «по чёрному», но тонули в болте зоны вылета, однако шансы спастись не потеряли. Хозяева также были не прочь победить, но скорее из чисто профессионального интереса, и чтобы не подводить своих болельщиков. Поэтому и началась игра ни шатко — ни валко. Хозяева атаковали, гости огрызались. Тюменцы длинными забросами делали вид, что атакуют. Ведь не считали же они, что их наконечник атак Мамтов сумеет выиграть воздух у таких «габаритов», как Осипов и Багаев. Контратаки саранского клуба были острее, а значит эффективнее. И на 12-й минуте одна из них завершилась голом. Осипов навесил, Деобальд выскочил из-под Шакуро и точно пробил головой. Ошибка защитника сибиряков, конечно, явная, но и Осипову никто не мешал точно выполнить навес. Поняв, что их тактика действует, гости с ещё большей энергией принялись удерживать столь приятный для них счёт. У хозяев почти не было возможностей протиснуться к воротам саранцев. Тогда Рябокобыленко решился на дальний удар. Получилось. Леонов вытащить мяч из нижнего угла не смог, хотя «пятнистый» летел туда долго. Может, был рикошет? Как бы там не было, но на исходе первой половины встречи счёт в матче сравнялся. Наверное, и вторая половина игры была бы такой же упорной, сохрани гости свои силы. Но не использовав выход один на один в начале тайма, мордовские футболисты отошли назад, и только на морально волевых сдерживали натиск хозяев, которые положив мяч на землю, трепали гостей, как хотели. Только гола всё не было и не было. На реализации сказалась расслабленность первого тайма. Теперь для обоих коллективов уже было делом чести получить очки в данном матче. И гости, наверное, выстояли бы, если бы в составе «Тюмени» не было Хасана Мамтова. На второй компенсированной минуте он заработал опасный штрафной, а на третьей Ахметов этот штрафной прямым ударом реализовал. То, что у саранских футболистов уже не оставалось сил, я уже говорил, а теперь на то, чтобы отыграться не осталось уже и времени. Можно, конечно, сказать, что сибирякам повезло. Но давайте вспомним, что до этого мяч после их ударов дважды попадал в каркас гостевых ворот, а по мнению Мамтова ещё и линию один раз пересёк. Так кому же повезло?

Своими силами

В Астрахань тосненцы приехали выигрывать. Минут 10−15 они присматривались к хозяевам, привыкали к полю. За это время волжане сумели совершить несколько попыток поразить ворота гостей дальними ударами, но точности этим ударам явно не хватало. Затем игроки «Тосно» прибрали мяч к своим ногам, и больше вольностей они у своих ворот не позволяли. Астраханцы приготовились к плотной обороне, приготовились разрушать комбинации гостей. А они их ожидания обманули. Позиционные атаки проводили быстро и с ограниченным количеством передач. Старались бомбардировать ворота хозяев поля с любых дистанций. Волжане просто не успевали за событиями на поле. Когда они прибегали защищаться, то мяча в этой точке уже не было. Преимущество «лесников» было подавляющим. Они в два раза чаще били по воротам, и в три раза чаще в них попадали. Но и тосненцам, в одних случаях не хватало точности, в других точно играл Бучнев, а когда и он был бессилен, ему на помощь в двух случаях пришёл каркас ворот. И всё же, уже в компенсированное время количество возникающих угроз переросло в качество. Кутьин катнул мяч влево на Макарова, и тот не входя в штрафную, нанёс плотный удар под штангу волжских ворот. Так на второй компенсированной минуте гости вышли вперёд. В оставшееся до конца встречи время, они ещё дважды могли этот счёт увеличить, а вот чтобы его сравнять, хозяева моментов не создали. Теперь тосненцам до «Динамо» осталось 6 очков, а отрыв от преследователей достиг 16 баллов.

Неприступный Саратов

Если учесть все слагаемые перед матчем «Сокол» — «Факел», то фаворитом, беоговорочно, стоило признать «Факел». И воронежцы своё превосходство начали доказывать с самого начала встречи. Уже на 6-й минуте подача Каюмова с угла поля позволила Осипенко головой поразить ворота волжан. Такое лихое начало настолько успокоило игроков воронежской команды, что далее в атаке созидали только игроки Саратова. Нет, «огнеопасные» к воротам «соколов» подходили, и что-то там пытались скомбинировать, но далее неточных ударов дело не шло. Однако и волжане, хоть и напрягали вратаря гостей, но непреодолимых задач перед ними не ставили. В начале второй половины игры хозяева поля быстренько остались в меньшинстве. Это их молодой защитник Климов схватил две справедливые жёлтые карточки, и досрочно покинул поле. Победа сама шла в руки воронежского клуба. Видимо в это очень поверили и игроки гостей. И это пренебрежение возможностями соперника сослужило воронежцам плохую службу. Волжане сразу после удаления провели фланговую атаку. Ходырев и Паштов дотащили мяч до чужой штрафной, последовала скидка под удар Мануковскому, на блокирование удара никто не вышел, и саратовский полузащитник по уходящей от вратаря траектории «зарядил», так «зарядил». Счёт сравнялся, и тут «Сокол» понесло. Саратовцы доставили мяч к штрафной гостей. Галыш на Паштова, тот вырезал передачу на дальнюю штангу, а туда на всех парах примчался Мануковский, бивший уже по пустым воротам. Вот так, удаление перевернуло всё с ног на голову. После второго пропущенного гола «Факел» так растерялся, что в дальнейшем особого рвения в атаке так и не показал. И если бы не собственные ошибки саратовских футболистов, то о созданных самим «Факелом» возможностях спасти матч, можно было бы и не вспоминать. И эта команда хочет в стыковые матчи? Похоже, только её болельщики хотят видеть её там. А саратовцы, кстати, третий раз в истории клубов выиграли оба матча за сезон, в то время, как воронежцы ни разу этого не сделали.

Спартаковский характер

В Нальчике состоялось спартаковское дерби. В гости к местному клубы приехал «Спартак-2». Задачи команды решают в этом чемпионате абсолютно разные: москвичи рвутся в призёры, но нестабильная игра всё им портит, а нальчане бьются в большой группе соискателей на сохранение места в ФНЛ на следующий сезон. Однако южане дали бой столичному клубу. Южане первыми открыли счёт. Сделали они это после стандарта. Каркаев подал с правого фланга в штрафную, Максименко ошибся на выходе, пролетев мимо мяча, а Дашаев забивал уже в пустые ворота. Но нельзя сказать, что этот гол был из разряда неожиданных. И до этого у нальчан были моменты повести в счёте. И всё же отсутствие опыта у южных спартаковцев сказывается, как сказывается и кадровый голод, ибо в конце каждого тайма команда заметно проседала. В первом тайме это произошло где-то к 35-й минуте, и тогда гости сразу получили возможности осмысленно перейти на половину поля соперника. Тут можно вспомнить и попадание в штангу Пантелеева, и выход Федчука на встречу с Антиповым. Но эти моменты так голами и не закончились. Зато во втором тайме, точнее за 20 минут до его конца хозяева поля позволили москвичам «распоясаться» вторично. И тут скоростная контратака в исполнении Бакаева и Нимели позволила последнему счёт сравнять. После этого гости имели ещё возможности выйти в счёте вперёд, но с помощью замен хозяева игру выровняли и от своих ворот отодвинули. А если бы эти замены были бы произведены чуть раньше? Снова приходится констатировать, что опыта не хватило. В основном же мы увидели боевой матч, характерный для таких разноплановых соперников. Никто из спартаковцев, проявляя свой знаменитый характер, ни уступал в борьбе, ни на одном из участков поля.

Кто к стыкам ближе

Матч в Ярославле между «Шинником» и «Кубанью» должен был решить, кто из соперников к стыкам ближе. В том, что гости будут играть первым номером, ничего удивительного не было. Тактика волжан: строго сыграть в обороне, и найти свой момент в атаке, уже не раз приносила им успех. К тому же в составе хозяев поля отсутствовали три игрока основного состава, и все из-за дисквалификации. Кубанцы уверенно повели игру и в первой половине могли дважды счёт открыть. Но Гай и Обухов пробили мимо ворот из выгодных позиций. Ответный шанс был у Нетфуллина, но и после его удара мяч просвистел выше перекладины. Вторая половина встречи особых изменений в общую картину игры не внесла, разве что моменты у ворот стали «жирнее и сочнее». Алейник пробил в перекладину, а Маляров снова направил мимо ворот, отскочивший к нему мяч. Дюпин чуть не помог «Шиннику», выдав неточный пас на своего защитника. Мяч оказался у Низамутдинова, но Эльдар также в ворота не попал. Развязка наступила на 85-й минуте, когда Гоцук на входе в штрафную снёс Алейника. Фол был настолько явным, что никто и не спорил, но со стороны нарушение было таким детским, что со словами Побегалова на послематчевой пресс-конференции о том, что такие фолы без мата комментировать невозможно, трудно не согласиться. Гаглоев с «точки» не промахнулся. Хозяева рванули вперёд отыгрываться, и тылы свои оголили. Удваивать счёт мог Лобкарёв, но выскочив один на один не смог переиграть Яшина. Вторая попытка Лобкарёва вырваться на оперативный простор привела к удалению игрока «Шинника» Евсеева, который не нашёл ничего лучшего, чем «вдарить» по ногам соперника. И вот уже после этого матча краснодарцы в трёх очках от зоны стыковых игр.

Перестрелка на «Петровском»

На МСА стадиона «Петровский» Зенит-2 принимал «Тамбов». Никто из соперников не хотел уступать, футболисты проявили характер, и сыграли зрелищный результативный матч, который не оставил равнодушными поклонников обеих команд. Голевые моменты на поле создавались с завидной регулярностью. Создавалось впечатление, что команды просто «забили» на оборону. Но смотреть игру было интересно. Счёт открыли гости. Их прессинг привёл к тому, что пытаясь выбить мяч из собственной штрафной, Зуев сделал точную передачу на ход Делькину. Сильный прострел вдоль ворот, подставленная нога Дорожкина, и мяч в сетке. Молодые питерцы сделали всё, чтобы положение выровнять, но всё, чего они добились, так это попадание в перекладину Чернова. А под конец тайма хозяева поля пропустили второй раз. Проход Шевчука через полполя, пас на ход Делькину, и удар в дальний угол без вариантов для вратаря. И всё же, после «секретного» разговора в раздевалке, на второй тайм зенитовцы вышли решительными и агрессивными. Угловой, назначенный в их ворота, завершился голом в ворота «Тамбова». После корнера мяч перехватили хозяева поля, и после передач Сиротова и Батютина он оказался в ногах у Зырянова. «Учитель» с угла вратарской не промахнулся. Гости перестали успевать за взвинтившими скорость питерскими игроками. И вот уже на входе в штрафную Рыбин валит на газон Ящука. Евсеев с «Точки» не промахнулся. Едва начав с центра поля, гости потеряли мяч, хозяева провели быструю контратаку. Проничев и Батютин сыграли двоечку в штрафной тамбовчан, и после удара последнего «Зенит-2» вышел вперёд. Настал черёд проявлять бойцовский характер гостям. Хозяева сопротивлялись отчаянно, но на концовку сил явно не хватило. Сработал обыкновенный навал. Часовских сбрасывал мяч вперёд наугад, но получилось на Делькина, который уже в компенсированное время счёт сравнял. Вот такой триллер получился у нас на «Петровском».

И всё-таки взлёт

Вечером 12 апреля все поклонники бело-голубых были просто уверены, что динамовцы свою задачу по возвращению в РФПЛ обязательно выполнят. В принципе, так и произошло, но произошло это не в следствии того, что москвичи обыграли своего соперника — «Химки», а потому, что не добрали очки преследователи. Как бы там не было, а теперь мы можем официально поздравлять «Динамо» с возвращением в элитный дивизион. Хотя до такой нервотрёпки столичный клуб мог дело и не доводить. Позволив химчанам поиграть в футбол минут 10−15 в первом тайме, хозяева поля начали планомерную осаду ворот Исупова. Дважды мог забивать Луценко, выходивший один на один с вратарём, Панченко бил с разворота, но во всех случаях отменно сыграл голкипер гостей. Ещё по моменту имели Катрич и Темников, но оба в створ не попали. Второй тайм динамовцы начали без раскачки, но такого обвала голевых возможностей у них уже не было. Можно вспомнить только то, что удар Панченко из выгодной позиции заблокировали защитники, да продравшийся к воротам Кузьмин не сумел в ближнем бою переиграть Исупова, а после добивания Панченко мяч с линии ворот вынесли защитники. В концовке поединка победа могла достаться и гостям, но удар Казаева из пределов штрафной пришёлся в Сапету. Получившаяся ничья оставляла москвичам надежды на то, что завершение вечера будет томным. Так оно и получилось. Как и предполагалось, московское «Динамо» взлетело наверх именно в День Космонавтики.

Ничья под ливнем