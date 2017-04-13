Голубин: «Динамо» усилит несколько позиций, работа идёт ежедневная
Руководитель селекционного отдела московского «Динамо» Геннадий Голубин прокомментировал возвращение клуба в РФПЛ и рассказал о планах на трансферное окно.
«Эмоции положительные у всех, но для нас задача — чемпионство. Чего праздновать? Пока чемпионат не закончен, рано радоваться.
Селекция? Будет усилено несколько позиций. Переговоры ведутся активно. Есть кандидатуры, но сейчас не готов раскрыть подробности. Это и россияне, и легионеры. Селекция любит тишину. Могу сказать одно: работа идёт ежедневная. У нас вектор развития направлен на футболистов молодого возраста. Да и наше финансовое состояние не позволяет совершать дорогие приобретения. Будем пытаться сочетать перспективность с качеством. Текущий состав нужно дополнять. Команда хорошая, но усиление требуется.
Кирилл Панченко и раньше выступал в
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