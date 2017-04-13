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13 апреля 2017, 20:02 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Голубин: «Динамо» усилит несколько позиций, работа идёт ежедневная

Руководитель селекционного отдела московского «Динамо» Геннадий Голубин прокомментировал возвращение клуба в РФПЛ и рассказал о планах на трансферное окно.

«Эмоции положительные у всех, но для нас задача — чемпионство. Чего праздновать? Пока чемпионат не закончен, рано радоваться.

Селекция? Будет усилено несколько позиций. Переговоры ведутся активно. Есть кандидатуры, но сейчас не готов раскрыть подробности. Это и россияне, и легионеры. Селекция любит тишину. Могу сказать одно: работа идёт ежедневная. У нас вектор развития направлен на футболистов молодого возраста. Да и наше финансовое состояние не позволяет совершать дорогие приобретения. Будем пытаться сочетать перспективность с качеством. Текущий состав нужно дополнять. Команда хорошая, но усиление требуется.

Кирилл Панченко и раньше выступал в Премьер-Лиге, Иван Темников — тоже. Но максимально раскрылись они в «Динамо» — значит, это их команда. Думаю, они не жалеют о переходе. Так что и в Премьер-Лиге со всем справятся", — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Марковым.

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