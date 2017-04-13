Юрий Калитвинцев: О Денисове можно написать книгу и раздавать тем, кто не знает, что такое профессионализм

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ШАМПАНСКОГО НЕ БЫЛО

— Противоречивые сейчас чувства, — начал Калитвинцев. — Вроде бы выполнили задачу, но перед нами стоит и другая — занять первое место. Чувство удовлетворенности в полной мере не ощущаешь. Да и вообще надеялись в таком матче выиграть и порадовать своих болельщиков. Время, которое провели в раздевалке, не оставило особых эмоций.

— А что было в раздевалке?

— Когда нам сказали, что Хабаровск выиграл, ребята стали расходиться. Но потом поправили: гол не засчитали. Ребята вернулись, мы все обнялись, минуту попраздновали, крикнули «ура», а на следующий день в 10 утра вышли на тренировку. Шампанского не было.

— Другого сценария и не планировали?

— Нет. Была цель — выйти в премьер-лигу и вместе с тем создать конкурентоспособную команду для успешного выступления там.

— Что руководители сказали?

— Зашли в раздевалку, поздравили. Продолжаем работать, впереди еще семь игр.

ПОТОК ГРЯЗИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДРУГИМ, ЛИЛСЯ НА НАС

— Что стало самым тяжелым в сезоне?

— Не было ни одной игры, когда мы могли бы спокойно вздохнуть в перерыве или во время матча. «Динамо» — сильный раздражитель для всех команд. И в психологическом плане столкнулись с испытаниями. Вокруг команды создано такое напряжение, что ощущаешь его буквально физически.

— Это вы о чем?

— Да все просто. Если мы выигрывали, всюду говорили о плохом качестве игры или о слабом сопернике. Ничью воспринимали как поражение, нас тут же втаптывали в грязь. Поначалу это задевало, но со временем выработался иммунитет. Особенно если видели, что критиканство начинается даже после хороших матчей. Это даже объединило команду. Отвечали игрой, а не словами. Критиканов больше, чем критиков. К критике-то мы хорошо относимся. Например, нас правильно ругали за неудачные стандарты у наших ворот. Но это критиканство — не понимаю, откуда оно. Наверное, не любят сильных. Еще вероятно, кто-то решил, что те люди, которые пришли в «Динамо» совсем недавно, имеют отношение к провалу в премьер-лиге. Весь поток грязи, который хотели вылить по окончании того сезона на других, вылился на нас. Что ж, это нормально. В премьер-лиге давление будет не меньше. Но сейчас команду не сломить.

— Правда, что осенью стоял вопрос о том, останетесь вы в клубе или нет?

— Читал такое. Но скажу сразу: официально мне никто ничего не говорил. Конечно, я обращал внимание на слухи, но мы в команде старались абстрагироваться. Делали то, что должны были — работали и готовились к каждой следующей игре. Если бы нам сказали «уходите», восприняли бы с достоинством.

— Быстро нашил общий язык с новыми руководителями?

— Да, довольно быстро. Расставили приоритеты. Я им объяснил свое видение развития команды, они — свое. Был продуктивный и профессиональный разговор. Определили, кто чем занимается, очертили четкий круг обязанностей. В итоге каждый делает только то, в чем действительно разбирается.

ВОКРУГ МАЛО КТО ВЕРИЛ В ПАНЧЕНКО

— Как объясните прогресс Кирилла Панченко?

— Вокруг мало кто верил в Кирилла поначалу. Когда начал забивать, кто-то даже свысока поглядывал: кому ты, мол, забиваешь. И зря. Я нисколько не сомневался в Панченко, понимал, зачем мы его брали. Когда у него пошло, это не было сюрпризом, никто «вау» в нашем штабе не говорил. Как раскрылся? Не могу сказать, что нашлись какие-то волшебные слова. Да, у нас есть индивидуальный подход, но есть и слова для всей команды. За короткое время удалось создать коллектив единомышленников.

— К премьер-лиге Панченко готов?

— Учитывая его профессионализм, уверен в этом.

— Наверняка вы смотрели матчи и высшего дивизиона. Как впечатления?

— Высшую лигу СССР, первую лигу СССР, первый дивизион и премьер-лигу смотрю на протяжении 30 лет. Это для меня уже привычка. Знаю прекрасно реалии, трезво оцениваю силу команд.

— Как бы выглядело нынешнее «Динамо» в элите?

— Я уже говорил, что перед «Динамо» стояло две задачи: подняться из ФНЛ и построить конкурентоспособную команду для премьер-лиги. Первую мы выполнили, вторая еще в процессе. Поэтому с оценками подождем.

ИОНОВ И ДЕНИСОВ

— «Динамо» отдавало в аренду Денисова и Ионова. Что о них скажете?

— Я Ионова один раз видел, ничего сказать про него не могу.

— А про Денисова?

— А про него могу. Денисов прекрасно работал. Скажу больше: работал так, что можно написать книгу и раздавать людям, которые не знают, что такое профессионализм. Я многое видел в футболе, но Денисов своим отношением к делу действительно поразил. Рад, что удалось с ним поработать. Об остальном лучше спрашивать у руководства и самих футболистов.

ВО МНОГИХ ГОСТИНИЦАХ ЖИЛ И Я, НО ТЕПЕРЬ ТАМ ЕСТЬ ГОРЯЧАЯ ВОДА

— Планируете продолжить сотрудничество с «Динамо»?

— С большим удовольствием. То, что мы начали, надо продолжить — и на более высоком уровне. Но в этом вопросе не все зависит от меня.

— В двух словах опишите первый дивизион. Какой он?

— Тяжелый турнир. Все команды боевые, умеют обороняться. Выматывают бесконечные долгие перелеты. Если у кого из клубов ФНЛ есть задача выйти в пермьер-лигу, то после этого надо сделать все возможное, чтобы не вылететь обратно. Туда лучше не опускаться.

— Оценили просторы России?

— Просторы я видел и раньше. А вот характер футболистов оценил. Честно скажу: ни в ком не разочаровался. Когда мы подбирали игроков, очень много внимания уделяли именно человеческим качествам. Знали, что в какой-то момент характер выйдет на первый план. Никто не подвел. Уверен, не подведет и дальше.

— Самый сложный выезд?

— В Хабаровск, где начинали матч в 8 утра по Москве. После финального свистка сказал ребятам: не знаю, как вы играли, а мы на скамейке сами чуть с ума не сошли. Кажется, нам всем удалось только вздремнуть перед игрой. А в целом меня такими условиями не удивишь, я ведь тоже в свое время наездился. Ничего нового не увидел — в каких-то гостиницах, например, жил, когда играл. Стадионы многие остались, только тогда были лавочки, а сейчас кресла. Но кое-что, конечно, стало лучше. Есть прогресс в качестве полей, в инфраструктуре. По меньшей мере, теперь в гостиницах есть горячая вода!

— Говорят, ФНЛ — некое очищение для Динамо. Согласны с такой постановкой вопроса?

— Очистились или нет, покажет следующий сезон.

— Какой результат в премьер-лиге вас бы удовлетворил?

— Первое место!