Юрий Калитвинцев: О Денисове можно написать книгу и раздавать тем, кто не знает, что такое профессионализм
Главный тренер «Динамо» рассказал в интервью «СЭ» о том, как его команда возвращалась в
премьер-лигу, о причастных к этому футболистах и о целях на следующий сезон.
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ШАМПАНСКОГО НЕ БЫЛО
— Противоречивые сейчас чувства, — начал Калитвинцев. — Вроде бы выполнили задачу, но перед нами стоит и другая — занять первое место. Чувство удовлетворенности в полной мере не ощущаешь. Да и вообще надеялись в таком матче выиграть и порадовать своих болельщиков. Время, которое провели в раздевалке, не оставило особых эмоций.
— А что было в раздевалке?
— Когда нам сказали, что Хабаровск выиграл, ребята стали расходиться. Но потом поправили: гол не засчитали. Ребята вернулись, мы все обнялись, минуту попраздновали, крикнули «ура», а на следующий день в 10 утра вышли на тренировку. Шампанского не было.
— Другого сценария и не планировали?
— Нет. Была цель — выйти в
— Что руководители сказали?
— Зашли в раздевалку, поздравили. Продолжаем работать, впереди еще семь игр.
ПОТОК ГРЯЗИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДРУГИМ, ЛИЛСЯ НА НАС
— Что стало самым тяжелым в сезоне?
— Не было ни одной игры, когда мы могли бы спокойно вздохнуть в перерыве или во время матча. «Динамо» — сильный раздражитель для всех команд. И в психологическом плане столкнулись с испытаниями. Вокруг команды создано такое напряжение, что ощущаешь его буквально физически.
— Это вы о чем?
— Да все просто. Если мы выигрывали, всюду говорили о плохом качестве игры или о слабом сопернике. Ничью воспринимали как поражение, нас тут же втаптывали в грязь. Поначалу это задевало, но со временем выработался иммунитет. Особенно если видели, что критиканство начинается даже после хороших матчей. Это даже объединило команду. Отвечали игрой, а не словами. Критиканов больше, чем критиков. К
— Правда, что осенью стоял вопрос о том, останетесь вы в клубе или нет?
— Читал такое. Но скажу сразу: официально мне никто ничего не говорил. Конечно, я обращал внимание на слухи, но мы в команде старались абстрагироваться. Делали то, что должны были — работали и готовились к каждой следующей игре. Если бы нам сказали «уходите», восприняли бы с достоинством.
— Быстро нашил общий язык с новыми руководителями?
— Да, довольно быстро. Расставили приоритеты. Я им объяснил свое видение развития команды, они — свое. Был продуктивный и профессиональный разговор. Определили, кто чем занимается, очертили четкий круг обязанностей. В итоге каждый делает только то, в чем действительно разбирается.
ВОКРУГ МАЛО КТО ВЕРИЛ В ПАНЧЕНКО
— Как объясните прогресс Кирилла Панченко?
— Вокруг мало кто верил в Кирилла поначалу. Когда начал забивать,
— К
— Учитывая его профессионализм, уверен в этом.
— Наверняка вы смотрели матчи и высшего дивизиона. Как впечатления?
— Высшую лигу СССР, первую лигу СССР, первый дивизион и
— Как бы выглядело нынешнее «Динамо» в элите?
— Я уже говорил, что перед «Динамо» стояло две задачи: подняться из ФНЛ и построить конкурентоспособную команду для
ИОНОВ И ДЕНИСОВ
— «Динамо» отдавало в аренду Денисова и Ионова. Что о них скажете?
— Я Ионова один раз видел, ничего сказать про него не могу.
— А про Денисова?
— А про него могу. Денисов прекрасно работал. Скажу больше: работал так, что можно написать книгу и раздавать людям, которые не знают, что такое профессионализм. Я многое видел в футболе, но Денисов своим отношением к делу действительно поразил. Рад, что удалось с ним поработать. Об остальном лучше спрашивать у руководства и самих футболистов.
ВО МНОГИХ ГОСТИНИЦАХ ЖИЛ И Я, НО ТЕПЕРЬ ТАМ ЕСТЬ ГОРЯЧАЯ ВОДА
— Планируете продолжить сотрудничество с «Динамо»?
— С большим удовольствием. То, что мы начали, надо продолжить — и на более высоком уровне. Но в этом вопросе не все зависит от меня.
— В двух словах опишите первый дивизион. Какой он?
— Тяжелый турнир. Все команды боевые, умеют обороняться. Выматывают бесконечные долгие перелеты. Если у кого из клубов ФНЛ есть задача выйти в
— Оценили просторы России?
— Просторы я видел и раньше. А вот характер футболистов оценил. Честно скажу: ни в ком не разочаровался. Когда мы подбирали игроков, очень много внимания уделяли именно человеческим качествам. Знали, что в
— Самый сложный выезд?
— В Хабаровск, где начинали матч в 8 утра по Москве. После финального свистка сказал ребятам: не знаю, как вы играли, а мы на скамейке сами чуть с ума не сошли. Кажется, нам всем удалось только вздремнуть перед игрой. А в целом меня такими условиями не удивишь, я ведь тоже в свое время наездился. Ничего нового не увидел — в
— Говорят, ФНЛ — некое очищение для Динамо. Согласны с такой постановкой вопроса?
— Очистились или нет, покажет следующий сезон.
— Какой результат в
— Первое место!
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