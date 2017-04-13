Столько не получает даже Роналду! 860 тысяч рублей в минуту для Погребняка

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Как вы думаете, кто является самым высокооплачиваемым футболистом на планете Земля?

Отвечая на этот вопрос многие вспомнят Криштиану Роналду, который получает в кассе мадридского «Реала» 23,6 миллионов евро ежегодно. Кто-то назовет имя Карлоса Тевеса, переехавшего в Китай ради 37,4 миллионов евро в год. Но вряд ли кто-то вспомнит про экс-игрока сборной России Павла Погребняка, хотя он вполне заслуживает оказаться в этом списке.

Смотря, как посчитать…

Со своим сверстником Тевесом Павлу, конечно, тягаться будет сложно, а вот с Роналду, который младше россиянина на год — вполне по силам и пободаться.

Как это возможно, если Павел Погребняк по контракту с «Динамо» получает всего лишь около 1,8 миллионов евро в год, спросите вы? Но здесь вся фишка в том, как считать.

В России принято оценивать заработную плату за месяц. Вы вряд ли скажете, сколько зарабатываете за год. В Англии зарплату часто измеряют в недельном эквиваленте. Зато в США, и это подтвердит каждый студент, на лето отправлявшийся в Америку по программе Work & Travel, зарплату часто меряют часами, например, 15 долларов в час — это отличная зарплата. 6 долларов в час — не очень, но многие и на это соглашаются, если работенка не пыльная.

Мы решили измерить оклад футболистов в минутах, проведенных ими на игровом поле. Для большего понимания мы перевели эту зарплату в рубли, чтобы вы могли сравнить ее со своим месячным окладом.

Тевеса пока вынесем за скобки — в Китае он не провел и года, да и чемпионат там пока только стартовал — прошло лишь четыре тура — цифры получатся не самыми достоверными. Зато с Европой легче — здесь сезон близится к своему окончанию и цифры — более адекватны.

Так, например, Криштиану Роналду, отыгравший за «Реал» в этом сезоне уже 3292 минуты, за каждую из них получает примерно 430 тысяч рублей. Самый дорогой футболист планеты, Поль Погба, в «Манчестер Юнайтед» получает примерно 294 тысячи рублей в минуту.

В России после отъезда Халка и Витселя осталось два самых высокооплачиваемых игрока: Хави Гарсия из «Зенита» и Ведран Чорлука из «Локомотива». Годовая зарплата каждого из них — 4,5 миллиона евро. В пересчете на сыгранные минуты получается следующая картина: Гарсия зарабатывает примерно по 126 тысяч рублей за каждую игровую минуту, а Чорлука, сыгравший меньше в этом сезоне — по 178 тысяч рублей в минуту.

Однако Павел Погребняк, самый высокооплачиваемый футболист первой российской лиги, стоит в этом ряду особняком. В текущем сезоне он появлялся на поле в футболке московского «Динамо» пять раз: четырежды — в чемпионате страны и еще один раз — в кубковом матче. Всего на зеленом газоне Павел провел 126 минут. Если на эту цифру разделить его зарплату, получится что-то около 860 тысяч рублей в минуту — в два раза больше, чем у Криштиану Роналду, почти в три раза больше, чем у Погба, и в 6,8 раза больше, чем у Хави Гарсии.

На ноль делить нельзя

Да, согласны, что такой метод подсчета можно назвать натянутым, но, несмотря на это, он весьма показателен, ведь зарплата игрока по-хорошему, должна соответствовать той пользе, которую он приносит команде. И это мы еще не считали, сколько стоит каждый гол того же самого Роналду, Погба и Погребняка.

В случае с Павлом, посчитать не получилось бы, ведь даже такая зарплата, как российского нападающего на ноль не делится. Это уже — арифметика. Да и вообще в последний раз Погребняк забивал в 2015 году — в октябре, когда «Динамо» играло с его бывшим клубом — «Спартаком». Это, кстати, был его единственный гол в составе «Динамо».

Травмы замучили?

Еще один важный вопрос — почему Павел не выходит на поле. Одно дело — травма, как у Виктора Файзулина, в случае с которым никто не бросается считать его зарплату. Другое дело — если игрок, получающий 1,8 миллионов евро в год настолько плох, что даже в заявку клуба не попадает. Или есть какие-то еще причины? Ведь ходили слухи, что зарплата Павла настолько велика, что «Динамо» ее просто не может позволить себе выплачивать.

Травмой Павел мог прикрываться первые десять туров ФНЛ, когда нападающий залечивал повреждение икроножной мышцы. После этого он выздоровел и даже появился на поле, проведя на нем 9 минут в матче 11-го тура, в котором «Динамо» встречалось с «Тамбовом». Дальше последовали два матча на лавке и еще один выход на поле — на четыре минуты в игре с «Мордовией». В следующем туре Павел не попадал в заявку, а дальше — провел 58 минут во встрече с «Химками». И снова 11 матчей без игры, четыре из которых нападающий провел на скамейке, а в семи и вовсе не попал в заявку.

Последний раз Погребняк был замечен на зеленом газоне 26 марта в игре против «Тосно». На поле форвард провел 11 минут. С тех пор игрок вот уже три встречи не попадает даже в заявку.

Чем бы занять себя?

Возникает логичный вопрос: чем же занимается Павел в свободное от футбола время? Ответить на него помогают социальные сети, самого игрока и его супруги Марии.

Позавчера Павел упражнялся в меткости. Вот только стрелял он не по воротам и не мячом, а по мишени — из австрийского автомата.

Шесть дней назад мы узнали, что Павел Погребняк будет одной из звезд клипа своей супруги, который она со своей подругой Татьяной Лялиной сняла в подмосковном элитном поселке на их дебютную песню под названием «Мажорки». Павел в клипе сыграл сотрудника полиции — «Динамо» ведь.

Полтора месяца назад Мария выложила фотографию с Павлом в рыбном ресторане La Maree. Туда они, кстати, наведываются постоянно. Чтобы было понятнее, о чем речь — вот выписка из летнего меню: винегрет с черным трюфелем, салатом и спаржей — 2250 рублей, тартар из дикого сибаса с красным луком и вялеными томатами — 2700 рублей, бульон с корейкой французского теленка, трепангом и имбирем — 2900 рублей, ризотто с устрицами и шампанским — 3500 рублей и на десерт кусочек пирога со свежей земляникой — 1500 рублей.

13 недель назад Павел попал за решетку. Ничего серьезного — просто футболист со своей супругой и друзьями развлекались прохождением популярных сейчас квестов. Видимо, в этот раз Павел пытался выбраться из тюрьмы.

Новогодние каникулы пара проводила в двух местах. Сначала на модных Мальдивах….

…а потом — в обязательных арабских Эмиратах. Была, кстати, еще и Барселона, но об этом чуть позже.

Вы не поверите, но Марию и Павла можно встретить и не в таких пафосных местах. Периодически паре приходится спускаться метро. Остается надеяться, что причина не в том, что у Павла в конце 2015 года отобрали водительские права за вождение в нетрезвом виде, а в банальных пробках.

В конце прошлого года Погребняк выложил фото из квартиры в английском Вестминстере. На картинке видно черновую отделку, но подпись «растем» воодушевляет. Видимо, скоро у форварда появится собственное постоянное жилье на Британских островах.

Не забывает Павел и о хороших делах, которыми прославиться, как известно, нельзя. Четыре с половиной месяца назад футболист показал, как съездил в Ярославль — в пансионат для ветеранов войны и труда.

Вот только связанных с футболом фотографий за последний год на два аккаунта в инстаграме набралось всего… одна. Да и та была сделана в новогодние праздники на «Камп Ноу» — Павел сходил посмотреть, как играет «Барселона».