Игроки «Шинника» приняли участие в городском субботнике
Сегодня в Чистый четверг в Ярославле проходит городской субботник. К нему присоединились и футболисты ярославского «Шинника» Александр Малышев и Алли Ндри.
В данный момент у ярославцев набирает популярность хештег #ЯрГражданин. Под ним пользователи соцсетей выкладывают фотографии с уборки города. Пользователи отмечают друзей, предлагая им присоединится к благоустройству города после зимы.
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