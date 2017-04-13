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13 апреля 2017, 12:03 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Игроки «Шинника» приняли участие в городском субботнике

Сегодня в Чистый четверг в Ярославле проходит городской субботник. К нему присоединились и футболисты ярославского «Шинника» Александр Малышев и Алли Ндри.

В данный момент у ярославцев набирает популярность хештег #ЯрГражданин. Под ним пользователи соцсетей выкладывают фотографии с уборки города. Пользователи отмечают друзей, предлагая им присоединится к благоустройству города после зимы.

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