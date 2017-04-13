«Тосно» уверенно идет к цели

И по началу хозяева даже завладели инициативой. Апогеем этой активной десятиминутки стал выпад Бибилова, но продравшись через оборону «лесников» акцентировано пробить он уже не сумел. А через три минуты хорошо приложился к мячу Шалаев, но его удару не хватило точности.

После этого уже клуб из Ленинградской области безраздельно доминировал на астраханском газоне. На исходе получаса их активность едва не была вознаграждена. Дважды банальные, как казалось, забросы из центрального круга находили в штрафной форвардов тосненцев. Однако Милевский не смог переиграть Бучнева, а Заболотный элементарно не попал в створ.

Затем подключилась дальнобойная артиллерия. Абазов и Альшин своими залпами вратаря не побеспокоили, а вот Макаров, пустивший мяч по хитрой дуге с левого угла штрафной угодил в штангу.

В самом начале второго тайма уже Чиркин ударом с 20-ти метров проверил на прочность каркас астраханских ворот. К удивлению болельщиков, в следующие полчаса команды обошлись без угроз воротам друг друга.

На 80 минуте Макаров прострелил в штрафную где его пас замкнул Кутьин, выручил Бучнев, на добивание подоспел Галиулин, но и с его ударом голкипер астраханцев справился.

И все же тосненцы дожали своего оппонента. Григорьев потерял мяч на своей половине поля, Кутьин отдал пас Макарову, тот сместился к центру и с линии штрафной, вонзил мяч в ближнюю девятку.

В добавленное время гости могли увеличить свое преимущество, но Кутьина подвела точность при ударе с угла вратарской после прострела того же Макарова, а через минуту в схожей ситуации Галиулин снова поразил штангу.

Таким образом «Тосно» одержал четвертую победу подряд и сделал очередной уверенный на встречу Премьер-лиге.

СТАТИСТИКА.

«ВОЛГАРЬ» (АСТРАХАНЬ) — «ТОСНО» (ЛЕН. ОБЛ.) — 0:1 (0:0).

Гол: Макаров, 90+

«Волгарь»: Бучнев — 4, Таказов — 3,5, Калинин — 3,5, Григорьев — 3, Плиев — 3,5, Кабутов — 3,5, Дышеков — 3,5, Шалаев — 3,5 (Букия, 57 — 3,5), Бибилов — 3,5 (Камилов, 54 — 3,5), Скворцов — 3,5 (Сутормин, 62 — 3,5), Отставнов — 3,5 (Веркашанский, 72 — 3,5).

«Тосно»: Нигматуллин — 4, Логашов — 4, Никитин — 4, Абазов — 4, Сухарев — 4, Чиркин — 4 (Мухаметшин, 80 — б/о), Кашчелан — 4, Альшин — 4 (Галиулин, 70 — 4), Макаров — 5 (Богаев, 90+), Милевский — 3,5 (Кутьин, 46 — 4), Заболотный — 4.

Главный судья: Алексей Сухарев (Люберцы) — 4

Предупреждения: Скворцов, 45; Отставнов, 48; Веркашанский, 90+ — Кашчелан, 56; Сухарев, 82

Удаления: нет.

Лучшие игроки: Бучнев — Макаров

12 апреля. Астрахань. Стадион «Центральный», 1500 зрителей.