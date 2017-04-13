Андрей Талалаев: Очень прошу, не сделайте так, чтобы мы ещё беременную женщину застрелили, хорошо?

— Коротко по игре сказать не могу, столько эмоций всегда. Матч очень понравился, футбол был напряженным, нервным. Были судейские ошибки, о которых не хотелось бы говорить. Я сейчас побеседовал с арбитром — мы все ошибаемся, но нужно уметь признавать свои ошибки. Я просто попросил арбитра: «Если не было “вне игры” — ты просто скажи, что было, не заметил». Но это все субъективно, и все равно сейчас найдется комиссия, которая скажет, что «вне игры» не было.

Приезжаю в Петербург и боюсь не происходящего на футбольном поле — а того, что происходит вокруг. Поэтому я заранее ушел на трибуну, чтобы не было никаких стычек, эксцессов. Но все равно их не удалось избежать. Сейчас говорят, что наш голкипер подошел к ребенку, который подает мячи, взял его и сказал: «Хватит кричать, подай мяч». Я вас очень прошу, не сделайте так, чтобы мы ещё беременную женщину застрелили, хорошо? Я хочу пожелать, успеха вашей молодежи и надеюсь, что в следующий раз будет такой же интересный матч и при этом кто-нибудь наконец выиграет.