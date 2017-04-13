Евгений Калешин: Две путевки за стыки в розыгрыше, и за них предстоит отчаянное сражение
Тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал итоги победного для
желто-зеленых поединка с «Шинником».
— Поздравляю всех наших болельщиков и команду с победой, — отметил наставник команды. — Думаю, сегодня мы были к ней ближе, чем соперник, создали более острые моменты и смогли реализовать один из них. Безусловно, этот матч был очень важным, и нам противостоял очень хороший, качественный оппонент: недаром «Шинник» — один из лидеров дивизиона, команда, которая, вполне возможно, будет сражаться за путевку в
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