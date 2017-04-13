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13 апреля 2017, 11:24 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Евгений Калешин: Две путевки за стыки в розыгрыше, и за них предстоит отчаянное сражение

Тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал итоги победного для желто-зеленых поединка с «Шинником».

— Поздравляю всех наших болельщиков и команду с победой, — отметил наставник команды. — Думаю, сегодня мы были к ней ближе, чем соперник, создали более острые моменты и смогли реализовать один из них. Безусловно, этот матч был очень важным, и нам противостоял очень хороший, качественный оппонент: недаром «Шинник» — один из лидеров дивизиона, команда, которая, вполне возможно, будет сражаться за путевку в Премьер-лигу. Еще ничего не решено: две путевки в розыгрыше, и за них предстоит отчаянное сражение. Нам сегодня удалось нейтрализовать ключевого футболиста «Шинника» — Эльдара Низамутдинова, мы на 99 процентов справились с этой задачей. Другими словами, решили задачи в обороне и нашли моменты в атаке.

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