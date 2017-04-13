«Тюмень» находится на восьмой строчке и может побороться за стыковые матчи, «Мордовия» же борется за выход из зоны стоковых матчей на вылет. Саранская команда выиграла в прошлом туре, поэтому настрой был победный.

С первых минут игры было видно, что «Мордовия» настроена решительно. Все навесы игроки гостей снимали спокойно, что заставило «Тюмень» сменить вектор, они стали играть в короткий пас. Но мощный прессинг саранцев не давал хозяевам пробиться в штрафную площадь. Большим обилием моментов первый тайм не изобиловал, но обрадовал он неожиданными голами. В начале тайма Павел Деобальд сумел замкнуть головой пас из-за штрафной и вывел свою команду вперед. Ближе к концу тайма хозяева поля смогли показать свой класс. Сначала Даниил Кленкин пробил со штрафного, «Мордовию» спасла штанга. Но в конце тайма неожиданное решение пробить с дальней дистанции Артура Рябокобыленко смогло огорчить всех фанатов гостей. Этот удар был точно в цель. На перерыв команды ушли со счетом — 1:1.

Второй тайм хозяева начали активно. Уже с первых минут они окружили штрафную саранцев. Перекладина снова помешала «Тюмени» увеличить счет еще в начале второй половины встречи. Ахмедов пробил со штрафного, Артем Леонов неудачно отбил мяч в ноги Мамтову. Хасан пробил, от перекладины мяч залетел, по мнению, черно-белых в ворота. Судья решил, что гола не было. «Мордовия» выглядела уже не так собранно. Они все ближе и ближе подпускали хозяев к штрафной.

В конце тайма снова благодаря стандарту «Тюмень» смогла создать опасный момент. Камалутдин Ахмедов мощно пробил со штрафного и попал точно в цель.

«Тюмень» вырвала победу у «Мордовии» и заслужено зарабатывает три очка.

СТАТИСТИКА.

«ТЮМЕНЬ» (ТЮМЕНЬ) — «МОРДОВИЯ» (САРАНСК) — 2:1 (1:1)

Голы: Деобальд, 11 (0:1), Рябокобыленко, 40 (1:1), Ахмедов, 90 (2:1).

«Тюмень»: Смирнов-4, Ахмедов-5, Гузь-4, Шакуро-4 (Шляпкин, 46- 4), Маслов-4, Теленков-4 (Лешонок, 58−4), Кленкин -5, Рябокобыленко-5, Чудин-4, Мамтов-5, Чуканов -4 (Глухов, 80−4).

«Мордовия»: Леонов-3, Сабитов-4-(Сысуев, 57 — 4-), Лебедев- 4-, Осипов- 4-, Багаев-4, Навлетов-4, Кренделев-4+, Дегтярев-4 (Петров, 42 -3, Алхазов, 82 -б/о), Деобальд -5 (Молодцов, 63 — 4), Игнатович-4, Амбарцумян-4.

Судьи: Кукуян Павел (Сочи) — 4.

Предупреждены: Рябокобыленко (23), Гузь (90) — Амбарцумян (90)

Удаления: нет.

Удары по воротам — 5 (3):2 (1).

Угловые — 3:2.

Голевые моменты — 2:1.

Лучшие игроки матча: Ахмедов — Деобальд.

12 апреля. Тюмень. Стадион «Геолог». 1500 зрителей.