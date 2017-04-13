Поэтому, вроде бы будничный матч 31 тура, мог обернуться для «Динамо» и его поклонников праздником. Разное положение команд в турнирной таблице позволяло говорить о том, что москвичи в этой игре фавориты, а подмосковная команда, пусть и не аутсайдер, но вполне тот соперник, которого «Динамо» могло, и обязано было, с учётом поставленной задачи, побеждать.

Химчане по этому поводу имели собственное мнение. И как бы уважительно они не относились к столичному клубу, помогать им в завоевании прямой путёвки в РПФЛ не собирались.

Отметим сразу, что хотя игра и принесла голов, но получилась боевой, зрелищной и содержательной. Минут 15 в её начале «шустрили» гости. Оговоримся сразу, что хотя игра и проводилась в Химках на «Арене Химки», динамовцы в этой встрече были хозяевами поля. Так вот уже на 2-й минуте Нильсен обыграл Белорукова, но Шунин выловил мяч после его удара в нижнем углу.

Первые15 минут химчане ни в чём не уступали более именитым динамовцам. Они мяч контролировали больше, ошибок совершали меньше, старались разрушить комбинации хозяев ещё в центре поля.

Однако на исходе 14-й минуты москвичи создали первую голевую ситуацию перед воротами Исупова. Комбинацию начал Панченко, выполнивший пас направо на Луценко. Последовал навес на дальнюю штангу, скидка Катрича, и удар Кирилла, но вратарь оказался на месте, и опасность ликвидировал.

Этот момент разбудил динамовцев, в атаке они заиграли быстрее, точнее, азартнее. Вот только в обороне всё ещё вальяжно. В опорной зоне у москвичей дыры, много ударов по воротам Шунина, которые пока, к счастью для хозяев, приходятся мимо.

В эти минуты у «Динамо» много игры поперёк поля. Это здорово снижает скорость атак, а к вертикальной игре команда пока вернуться не может. В обороне столичные игроки продолжают допускать ляпы. И вот уже Хольмену пришлось в рискованном подкате ликвидировать проход Кузьмичёва.

Однако даже в такой игре хозяева раза разом умудрялись создавать опасные моменты перед воротами химчан. Панченко, получив пас от Зотова, вывел Луценко один на один с Исуповым, но вратарь гостей сумел спасти свои ворота. Как и в следующем эпизоде, когда динамовский форвард продрался в его владения, но далековато отпустил мяч. Следует отметить и то, что нападающему активно мешал Чернышов.

Стали получаться у динамовцев проникающие передачи, в то же время мы очень давно не видим в игре Шунина.

Подводя итоги первой половины встречи можно сказать, что мы увидели качественный, содержательный, событийный футбол. Возможности забить имели обе команды, но так возможностями и остались.

Второй тайм москвичи начали без раскачки, прижав подмосковную команду к собственной штрафной. И чуть не пропустили. После рикошета мяч в штрафной Шунина достался Нильсену, то бил с линии вратарской, но защитники удар заблокировали.

Точно также был заблокирован удар Панченко после скидки Луценко. По истечении часа игры преимущество у «Динамо» было тотальным: давят, мнут, но никак не порвут оборону химчан.

На 70-й минуте в игре наступил перелом, москвичи резко сбавили давление на ворота «Химок». Думалось, что это просто передышка, но дальнейшие развитие событий показало, что силы у москвичей на исходе. Дальневосточный вояж не прошёл для столичных футболистов даром.

Последнюю возможность вывести хозяев вперёд не использовал Кузьмин, которому в шпагате помешал Исупов, а добить мяч в ворота Панченко и К0 помешали защитники.

«Химки» выстояли, отодвинули игру от своих ворот, и теперь уже сами пытаются вырвать победу. Уже в компенсированное время мог принести победу гостям Казаев, который бил по воротам из пределов штрафной, но попал в Сапету.

Это был последний момент в матче, который мог бы привести к голу. Стало очевидно, что теперь динамовцам надо ждать вестей из Калининграда, ведь в случае невыигрыша хабаровчанами у «Балтики», москвичи официально завоюют прямую путёвку в РФПЛ.

Химчане же у настали первой командой в ФНЛ, которой динамовцы так и не забили ни одного мяча. Напомню, игра первого крга также завершилась вничью 0:0.

Р.S. Вести из Калининграда для «Динамо» пришли добрые: матч закончился вничью 0:0. Теперь можно официально поздравить москвичей с завоеванием места в элитном дивизионе.

СТАТИСТИКА.

«ДИНАМО» (Москва) — «ХИМКИ» (Химки) — 0:0.

«ДИНАМО»: Шунин (к) — 5, Темников — 4, Калугин — 4, Белоруков — 4, Морозов — 4, Хольмен — 4, Катрич — 4, Зотов — 4 (Кузьмин, 70 — 4), Соснин — 4 (Сапета, 52 — 4), Панченко — 4,5, Луценко — 4 (Бечирай, 78 — 3,5).

«ХИМКИ»: Исупов — 5, Чернышов И. (к) — 4,5, Заика — 4, Лапин — 4,5, Шумских — 4,5, Малания — 4,5, Казаев — 4, Кокоев — 4, Чатович — 4,5, Нильсен — 4 (Мостовой, 67 — 4), Кузьмичёв — 4,5 (Петрусёв, 83 — б/о).

Судья: Александр Борисов (Самара) — 5

Предупреждения: Морозов, 41 (грубая игра) — Лапин, 31 (грубая игра), Кокоев, 42 (срыв перспективной атаки), Казаев, 78 (неспортивное поведение).

Удаление: нет — нет.

Удары: 9 — 9

В створ: 5 — 3

Штанги, перекладины: 0 — 0

Голевые моменты: 5 — 3

Угловые: 5 — 0

Офсайды: 1 — 1

Фолы: 16 — 11.

Лучшие игроки матча: Шунин — Исупов.

12 апреля. Химки, стадион «Арена Химки», 3847 зрителей. Облачно.