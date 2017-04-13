«Енисей» одержал волевую победу над «Сибирью» в первенстве ФНЛ

Футболисты «Енисея» переиграли «Сибирь» в рамках 31 тура первенства ФНЛ. Матч прошел 12 апреля на поле «Футбол-Арены Енисей» в Красноярске.

Счет открыли хозяева поля — на 22-й минуте капитан красноярцев Александр Харитонов огорчил свою бывшую команду, отправив мяч в ворота из пределов штрафной. Гости ответили спустя 4 минуты — ошибкой Никиты Чичерина на штанге воспользовался Евгений Чеботару. На 38-й минуте Роман Беляев вывел новосибирцев вперед, поразив ворота Михаила Опарина ударом с угла штрафной.

«Енисею» удалось сравнять счет в середине второго тайма — на 60-й минуте Сергей Самодин замкнул подачу Владимира Камеша с фланга. Точку в матче на 74-й минуте красивым дальним ударом поставил защитник красноярцев Никита Чичерин. В итоге «красно-синие» вырвали победу со счетом 3:2.

Главный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов отказался от послематчевых комментариев, поздравив «Енисей» с успехом. Его коллега Андрей Тихонов отметил хорошее качество игры, при этом посетовав на ошибки своих подопечных.

«К нам все приезжают в манеж и получают удовольствие от игры: хороший газон, условия. Хороший матч вышел и сегодня. Отмечу, что мы контролировали ход игры. Что касается пропущенных мячей — нас не переигрывали, это были индивидуальные ошибки, но если бы не было ошибок, то в футболе вообще бы не было голов. Хочется, чтобы мы меньше ошибались», — сказал Тихонов журналистам.

Благодаря победе «Енисей» вышел на 6-е место в таблице ФНЛ, набрав 45 очков. От зоны стыковых матчей красноярскую команду отделяет всего один балл. При этом идущий впереди «Спартак-2» не является конкурентом «Енисея» в борьбе за выход в РФПЛ — согласно регламенту, москвичи не могут повысить свой класс.

Красноярцы сумели взять реванш у «Сибири» за поражение в 1/8 финала Кубка России. Напомним, тогда «Енисей» проиграл со счетом 2:3 и завершил свое выступление в турнире еще в октябре.

Следующий матч подопечные Тихонова сыграют 17 апреля на выезде с «Мордовией». Ближайшая домашняя встреча намечена на 23 апреля, когда в Красноярск приедет «Кубань».