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13 апреля 2017, 3:25 | Футбол: Первый дивизион | PrimaMedia.ru

Владивостокский «Луч-Энергия» и «Нефтехимик» разошлись миром в Нижнекамске

Игра с самой худшей командой ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ завершилась со счетом 1:1.

Владивосток, 13 апреля, PrimaMedia.

Главным претендентом на титул самой миролюбивой команды весенней части ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ становится, похоже, владивостокский ФК «Луч-Энергия». Накануне в гостевом поединке 31-го тура «тигры» сыграли вничью с нижнекамским «Нефтехимиком», которая стала для них уже пятой подряд и шестой в этом году, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе клуба.

На 29-ой минуте встречи точный удар Антона Килина вывел дружину Константина Емельянова вперед — 1:0, однако уже через две минуты Камиль Муллин забил ответный гол не позволил гостям увезти из Нижнекамска «запланированные» 3 очка.

Впрочем, даже ничья позволила «Лучу-Энергии» еще чуть-чуть отодвинуться от зоны вылета, поскольку наши основные конкуренты свои матчи либо проиграли, либо завершили миром.

Следующую игру «Луч-Энергия» проведет 17 апреля в Москве против «Спартака-2».

Напомним, «Луч-Энергия» на данный момент располагается на 12-й строчке турнирной таблицы первенства. «Нефтехимик», на счету которого только пять побед и уже 18 поражений, идет последним.
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