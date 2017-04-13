Владивостокский «Луч-Энергия» и «Нефтехимик» разошлись миром в Нижнекамске
Игра с самой худшей командой
ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ завершилась со счетом 1:1.
Владивосток, 13 апреля, PrimaMedia.
Главным претендентом на титул самой миролюбивой команды весенней части
На 29-ой минуте встречи точный удар Антона Килина вывел дружину Константина Емельянова вперед — 1:0, однако уже через две минуты Камиль Муллин забил ответный гол не позволил гостям увезти из Нижнекамска «запланированные» 3 очка.
Впрочем, даже ничья позволила «Лучу-Энергии» еще
Следующую игру «Луч-Энергия» проведет 17 апреля в Москве против «Спартака-2».
Напомним, «Луч-Энергия» на данный момент располагается на 12-й строчке турнирной таблицы первенства. «Нефтехимик», на счету которого только пять побед и уже 18 поражений, идет последним.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter