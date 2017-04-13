Воз проблем: московское «Динамо» возвращается в РФПЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Это стало ясно в среду, за семь туров до конца первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), после того, как бело-голубые сыграли вничью с «Химками» (0:0), а «СКА-Хабаровск», занимающий в турнирной таблице третью строчку, не сумел одолеть калининградскую «Балтику» (0:0). Отрыв «Динамо» от хабаровской команды остался неизменным (22 очка), и теперь сдвинуть московский клуб ниже второго места невозможно.

«Динамо», еще недавно считавшееся одним из богатейших клубов России, а в элите выступавшее беспрерывно с первого чемпионата СССР, покинуло высший дивизион по итогам сезона-2015/16. То фиаско стало следствием финансовых метаморфоз, происходивших с «Динамо» в последние годы.

Футбол Первый дивизион 2016/2017 Тур 31, 12.04.2017, 19:30 0:0 Динамо М Химки

Вальбуэна и команда.

17 июля 2013 года было объявлено, что президентом «Динамо», в чемпионате России сезона-2012/13 финишировавшим только на седьмом месте, стал бизнесмен Борис Ротенберг. Спортивным директором клуба был назначен известный в прошлом футболист Гурам Аджоев. Фактическим владельцем «Динамо» остался банк ВТБ, получивший контрольный пакет акций клуба еще в апреле 2009 года.

Новое руководство развило широкую активность на трансферном рынке: из прекратившего «звездную» жизнь «Анжи» пришли дорогостоящие Владимир Габулов, Игорь Денисов, Алексей Ионов, Юрий Жирков, Кристофер Самба, а также Александр Кокорин, который за одно лето побывал игроком «Динамо» дважды — в июне, до того, как в махачкалинском клубе случился коллапс, бело-голубые продали его за 19 млн евро, а спустя чуть больше месяца вернули (стоимость обратного трансфера не разглашалась).

В чемпионате России сезона-2013/14 «Динамо», весной сменившее еще и тренера (команду возглавил Станислав Черчесов), заняло четвертое место и пробилось в Лигу Европы, где впервые за долгое время продержалось до весенней стадии, дойдя до 1/8 финала. В межсезонье клуб сделал еще несколько солидных покупок — в частности, команду пополнил полузащитник сборной Франции Матье Вальбуэна.

«Динамо» много тратило, при этом на трансферах не зарабатывало вообще — если игроки и покидали команду, то только в статусе свободных агентов. Бюджет «Динамо» весной 2015 года составлял около 160 млн евро, из российских футбольных клубов богаче был только «Зенит».

Санкции УЕФА.

Финансовая деятельность «Динамо» вызвала беспокойство у Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В отношении клуба было открыто расследование, выявившее грубые нарушение правил финансового «фэйр-плей». 19 июня было объявлено об исключении «Динамо» из числа участников Лиги Европы сезона-2015/16, куда команда вышла благодаря очередному четвертому месту в российском чемпионате. Спустя буквально час после оглашения решения УЕФА глава ВТБ Андрей Костин, выступая перед журналистами на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил, что финансовая модель управления клуба изменится, а контрольный пакет акций планируется передать Центральному совету «Динамо».

Ключевых претензий у УЕФА к «Динамо» было три. Первая касалась спонсорского контракта с ВТБ, владевшим 74,99% акций клуба, а сумма договора «Динамо» с ВТБ была оценена, как превышающая рыночную более чем в десять раз. Проще говоря, 90% контракта, по мнению УЕФА, были замаскированы под рекламные вложения.

Вторая претензия — раздутая зарплатная ведомость, на которую приходилось около 70% динамовского бюджета. Согласно данным, широко распространенным в СМИ, тот же Кокорин зарабатывал в «Динамо» около 5,5 млн евро в год. Третье, что еще очень не понравилось УЕФА — привлечение необеспеченного кредита в размере 40 млн евро, который был направлен на приобретение футболистов.

Убытки «Динамо» в период с 2012 по 2014 год составили 302 млн евро. Это почти в семь раз больше значения, допускаемого УЕФА.

Вылет в первую лигу.

Борис Ротенберг покинул «Динамо» в июле 2015 года, ушли из клуба и Аджоев с Черчесовым. Исполнительным директором (а позже и генеральным директором) стал заместитель председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Сергей Сысоев. Глава Общества Владимир Проничев вошел в совет директоров клуба, а с июля по сентябрь 2015 года даже был президентом «Динамо», о чем официально не сообщалось — то есть до того, как данная должность была упразднена. Главным тренером был назначен Андрей Кобелев, под руководством которого «Динамо» выиграло бронзу чемпионата России сезона-2008.

Несмотря на то, что руководство провозгласило довольно амбициозную задачу — попасть в тройку лучших чемпионата России — 2015/16, клуб расстался сразу с несколькими ведущими игроками — в том числе и с Вальбуэна, разгрузив зарплатный фонд. Но были и новички: самым заметным оказался переход бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка, а в особенности то, что «Динамо», несмотря на проблемы с финансовым «фэйр-плей» УЕФА, согласилось обеспечить форварда высокой зарплатой (около 2 млн евро в год). В целом же состав команды серьезно ослаб, и если первую часть чемпионата «Динамо», рассчитывая в основном на российских игроков, провело просто посредственно, то вторую, после ухода еще ряда лидеров в зимнее трансферное окно, — полностью провалило, в 12 матчах одержав лишь одну победу и в итоге впервые в истории вылетев в первую лигу.

Причем процесс передачи акций ВТБ Центральному совету «Динамо» в сезоне-2015/16 так и не был запущен.

Бомбардир Панченко.

Летом 2016 года в руководстве и команды, и клуба вновь произошли изменения. Главным тренером стал Юрий Калитвинцев, а спортивным директором — Роман Орещук. Осенью перестановки в динамовском административном секторе продолжились — Сысоева на посту гендиректора сменил Евгений Муравьев, а новым председателем ВФСО «Динамо» (с мая 2016 года им был Владимир Проничев) был назначен Владимир Стржалковский, с 2008 по 2012 гг работавший гендиректором «Норильского никеля».

Преобразовался и состав команды: помимо прочего, «Динамо» арендовало у ЦСКА нападающего Кирилла Панченко. Сделка с точки зрения соотношения цены и качества оказалась самой удачной для бело-голубых за многие годы — Панченко с 22 голами является лучшим бомбардиром первенства ФНЛ. Ходили слухи, что ЦСКА намерен вернуть Панченко, но в в марте игрок подписал с «Динамо» долгосрочный контракт.

Контрольный пакет за рубль.

В конце декабря было объявлено о том, чего ждали полтора года — ВТБ за символический рубль продал контрольный пакет акций Центральному совету «Динамо». По условиям соглашения, ВТБ будет спонсировать спортивные динамовские команды на протяжении трех лет. Контракт, рассчитанный до 31 декабря 2019 года, подразумевает спонсорскую помощь со стороны банка в размере 10,62 млрд рублей. Примерно 1,7 — 1,8 миллиарда в год будет выделяться непосредственно футбольному клубу.

Финансовые проблемы «Динамо», впрочем, еще не решены. В октябре Евгений Муравьев в интервью «Советскому спорту» сообщил, что долг клуба составляет 13 млрд рублей. По некоторым данным, часть этой суммы (около 75 млн евро) составляла задолженность перед структурами Бориса Ротенберга, который финансировал клуб авансами. Сам Ротенберг позже подтвердил, что «Динамо» имеет перед ним определенный долг, однако никаких цифр не назвал.

В феврале Муравьев сообщил ТАСС, что единственная задолженность, которая осталась у «Динамо» — это непогашенный кредит перед кипрской компанией Eflen Constructions, а остальные были ликвидированы за счет продажи принадлежавших клубу нежилых помещений, парковочных мест, входивших в строящийся комплекс «ВТБ Арена парк». На вопрос, имеет ли Eflen Constructions отношение к Ротенбергу, гендиректор «Динамо» отвечать тогда отказался.

В среду, в преддверии матча с «Химками», Владимир Стржалковский объявил о практически полном погашении кредиторской задолженности. При этом он отметил, что бюджет клуба в следующем сезоне, возможно, будет даже меньше, чем в текущем, поскольку сократятся расходы на перемещения команды (в ФНЛ 20 клубов, в РФПЛ — 16, причем «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» представляют Москву). Цифры Стржалковский не назвал, но очевидно, что сейчас бюджет «Динамо» в несколько раз меньше, чем в сезоне-2014/15, учитывая, как снизилась финансовая поддержка со стороны ВТБ.

Учитывая финансовые факторы, «Динамо», теперь не имеющее возможностей на покупку футбольных звезд, ставит перед собой на сезон-2017/18 весьма скромную задачу — сохранить место в РФПЛ. «Я считаю, что это правильная постановка задачи. Если сейчас опять сильно вкладывать деньги, то можно не уложиться в финансовый “фэйр-плей”, ведь он продолжает действовать», — сказал ТАСС первый зампред ВТБ, член совета директоров «Динамо» Василий Титов.