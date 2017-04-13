Кирилл Панченко: Уже доехал до Ленинградки, пришлось возвращаться

Напомним, что после ничьей «Балтики» и «СКА-Хабаровска» (0:0) «Динамо» обспечило себе место не ниже второго в турнирной таблице и гарантировало место в РФПЛ в следующем году.

— Понимали, что эта игра очень важна, настраивались исключительно на победу, но, к сожалению, не забили. После финального свистка в раздевалке стали ждать, как сыграют в Калининграде «Балтика» и «СКА-Хабаровск». И когда сказали, что там счет 0:1, ребята успели начать разъезжаться. Я тоже. Доехал до Ленинградки. Но вдруг смотрю, поправка — там 0:0! Помчался назад.