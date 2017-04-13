Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29409636/
13 апреля 2017, 11:35 | Футбол: Первый дивизион | Спорт-Экспресс

Кирилл Панченко: Уже доехал до Ленинградки, пришлось возвращаться

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко рассказал о своих эмоциях после того, как он узнал о выходе своей команды в премьер-лигу.

Напомним, что после ничьей «Балтики» и «СКА-Хабаровска» (0:0) «Динамо» обспечило себе место не ниже второго в турнирной таблице и гарантировало место в РФПЛ в следующем году.

— Понимали, что эта игра очень важна, настраивались исключительно на победу, но, к сожалению, не забили. После финального свистка в раздевалке стали ждать, как сыграют в Калининграде «Балтика» и «СКА-Хабаровск». И когда сказали, что там счет 0:1, ребята успели начать разъезжаться. Я тоже. Доехал до Ленинградки. Но вдруг смотрю, поправка — там 0:0! Помчался назад.

Но это детали. Я от всей души поздравляю наших болельщиков. Мы вышли в премьер-лигу — это главное. Каждый матч был сложным. «Динамо» — большой клуб, и у всех была на нас запредельная самоотдача. Впереди еще семь матчей. Теперь наша задача — удержать лидерство. Будем играть раскрепощено. Мое будущее? Я подписал контракт с «Динамо»! (Филипп ПАПЕНКОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).

Динамо М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

«Динамо» — «Химки». Забить за 5400 секунд

Именно столько времени отводилось в Химках московским динамовцам (с учётом компенсированного времени чуть больше), чтобы забить хотя бы один гол, выиграть у «Химок» и, независимо ни от кого, официально решить задачу по завоеванию путёвки в топ-лигу.
Еще 7 новостей  Все новости
13 апреля

Как Владимир Быстров назвал нынешний "Зенит". Эксклюзив

"Динамо" предложило Погребняку расторгнуть контракт. Он ответил

В нашем футболе появился Терминатор. Кто готов помочь сборной