«Динамо» и «Химки» сыграли вничью в первенстве ФНЛ
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Московское «Динамо» сыграло вничью с подмосковными «Химками» со счетом 0:0 в домашнем матче 31-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
«Динамо» не проигрывает в турнире уже на протяжении 14 матчей.
В турнирной таблице «Динамо» продолжает лидировать, набрав 69 очков. За семь туров до конца чемпионата
В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет с новосибирской «Сибирью», «Химки» на своем поле примут «Балтику». Обе встречи пройдут 17 апреля.
|12.04.2017 19:30
|Зрители 3847
|основной раунд: 31-й тур
|Арена Химки
Главные тренеры
|Юрий Калитвинцев
|Александр Ирхин
Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Александр Борисов (Самара, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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