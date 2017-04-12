«Динамо» и «Химки» сыграли вничью в первенстве ФНЛ

«Динамо» не проигрывает в турнире уже на протяжении 14 матчей.

В турнирной таблице «Динамо» продолжает лидировать, набрав 69 очков. За семь туров до конца чемпионата бело-голубые могут обеспечить себе выход в премьер-лигу, если «СКА-Хабаровск», у которого в активе 46 очков, не выиграет свой матч против калининградской «Балтики», где в настоящее время идет второй тайм. «Химки» с 40 очками идут на 11-й позиции.

В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет с новосибирской «Сибирью», «Химки» на своем поле примут «Балтику». Обе встречи пройдут 17 апреля.