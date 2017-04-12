Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29409151/
12 апреля 2017, 21:45 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

«Динамо» и «Химки» сыграли вничью в первенстве ФНЛ

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Московское «Динамо» сыграло вничью с подмосковными «Химками» со счетом 0:0 в домашнем матче 31-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Динамо» не проигрывает в турнире уже на протяжении 14 матчей.

В турнирной таблице «Динамо» продолжает лидировать, набрав 69 очков. За семь туров до конца чемпионата бело-голубые могут обеспечить себе выход в премьер-лигу, если «СКА-Хабаровск», у которого в активе 46 очков, не выиграет свой матч против калининградской «Балтики», где в настоящее время идет второй тайм. «Химки» с 40 очками идут на 11-й позиции.

В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет с новосибирской «Сибирью», «Химки» на своем поле примут «Балтику». Обе встречи пройдут 17 апреля.

12.04.2017 19:30 Зрители 3847 основной раунд: 31-й тур Арена Химки
Динамо М 0:0 Химки
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Юрий Калитвинцев Александр Ирхин
Составы
Антон Шунин 1
41′ Григорий Морозов 2
Себастьян Хольмен 3
Иван Темников 11
Дмитрий Белоруков 12
Никита Калугин 26
Анатолий Катрич 77
Кирилл Панченко 8
70′ Александр Зотов 10
Максим Кузьмин 96
52′ Антон Соснин 23
Александр Сапета 41
78′ Евгений Луценко 48
Фатош Бечирай 21
18 Вячеслав Исупов
5 Алексей Шумских
6 Никита Лапин 31′
25 Диего Малания
26 Игорь Чернышов
27 Кирилл Заика
8 Адмир Чатович
10 Ян Казаев 78′
23 Батрадз Кокоев 42′
11 Илья Кузьмичев 83′
70 Михаил Петрусев
92 Тим Нильсен 67′
9 Андрей Мостовой
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Александр Борисов (Самара, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо М
Новости Матчи Состав Статистика
Химки
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Новым спонсором ФК «Динамо» может стать компания «Норильский никель»

Новым спонсором ФК «Динамо» может стать компания «Норильский никель»

МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт. Новым спонсором футбольного клуба «Динамо» может стать российская горно-металлургическая компания «Норильский никель», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
Еще 7 новостей  Все новости
12 апреля

Жуков: выступления спортсменов под нейтральным флагом непонятны, это дискриминация

ФК "Динамо" практически погасил задолженность, составлявшую 13 млрд рублей

Войнова и Шмелева выиграли командный спринт на ЧМ по велоспорту на треке