Воронежский «Факел» проиграл «Соколу» в Саратове

Футболисты «Факела» уступили «Соколу» в Саратове в матче 31 тура первенства ФНЛ со счетом 1:2 в среду, 12 апреля. Исход встречи решили два мяча выступающего за «Сокол» воспитанника воронежского футбола Александра Мануковского.



После нервного матча с «Нефтехимиком» главный тренер «Факела» Павел Гусев решил укрепить центр полузащиты. На поле оказались два сильных в отборе полузащитника, Александр Трошечкин и Дмитрий Иванов, над которыми расположился атакующий хавбек Дмитрий Каюмов. Место Иванова слева в тройке центральных защитников занял Максим Осипенко, а травмированного Никиты Саталкина в нападении занял Руслан Болов.



Команде Павла Гусева удалось забить быстрый гол. Как и в матчах с «Сибирью» и «Нефтехимиком», воронежцы удачно разыграли стандартное положение. Каюмов подал от углового флажка, и Максим Осипенко точно пробил из пределов вратарской. После этого «Факел» отдал территориальное преимущество хозяевам. И «Сокол» получил шанс сравнять счет на 29 минуте. Артем Дудолев навесил с правого фланга, мяч отскочил к Виталию Галышу, и только своевременное вмешательство Алексея Курилова спасло сине-белых от пропущенного гола. А через пару минут заброс Михаила Багаева привел к опасному моменту уже у ворот «Сокола». После скидки Александра Касьяна Александр Трошечкин пробил во вратаря с острого угла. На 36 минуте «Сокол» вывел на ударную позицию Владимира Романенко, капитан саратовцев промахнулся. А двумя минутами позже Трошечкин неудачно принял мяч в собственной штрафной, и Александр Мануковский мощно пробил метров с десяти — Осипенко в отчаянном прыжке спас «Факел».



Второй тайм начался с атак «Сокола». На 56 минуте саратовцы остались в меньшинстве из-за второй желтой карточки Игоря Климова, но пыл хозяев это не охладило. «Сокол» дважды забил за четыре минуты — воспитанник воронежского футбола Александр Мануковский сначала точно ударил по воротам из-за пределов штрафной, а потом замкнул передачу на дальней штанге. Тренерский штаб «Факела» отреагировал тремя заменами. Вместо Руслана Болова на поле вышел Артур Арустамян, вместо Михаила Багаева — Михаил Бирюков, а Дмитрия Каюмова сменил Виктор Свежов. На последних минутах воронежцы сбились на навал, но успеха это им не принесло, и «Сокол» обыграл «Факел» во второй раз в сезоне.