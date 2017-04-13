Воронежский «Факел» проиграл «Соколу» в Саратове
Принципиальный матч закончился со счетом 1:2.
Футболисты «Факела» уступили «Соколу» в Саратове в матче 31 тура первенства ФНЛ со счетом 1:2 в среду, 12 апреля. Исход встречи решили два мяча выступающего за «Сокол» воспитанника воронежского футбола Александра Мануковского.
После нервного матча с «Нефтехимиком» главный тренер «Факела» Павел Гусев решил укрепить центр полузащиты. На поле оказались два сильных в отборе полузащитника, Александр Трошечкин и Дмитрий Иванов, над которыми расположился атакующий хавбек Дмитрий Каюмов. Место Иванова слева в тройке центральных защитников занял Максим Осипенко, а травмированного Никиты Саталкина в нападении занял Руслан Болов.
Команде Павла Гусева удалось забить быстрый гол. Как и в матчах с «Сибирью» и «Нефтехимиком», воронежцы удачно разыграли стандартное положение. Каюмов подал от углового флажка, и Максим Осипенко точно пробил из пределов вратарской. После этого «Факел» отдал территориальное преимущество хозяевам. И «Сокол» получил шанс сравнять счет на 29 минуте. Артем Дудолев навесил с правого фланга, мяч отскочил к Виталию Галышу, и только своевременное вмешательство Алексея Курилова спасло
Второй тайм начался с атак «Сокола». На 56 минуте саратовцы остались в меньшинстве
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter