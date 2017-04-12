«Сокол» в меньшинстве одержал волевую победу над «Факелом»
МОСКВА, 12 апр —
Р-Спорт. Футболисты саратовского «Сокола» в меньшинстве одержали волевую победу над воронежским «Факелом» в домашнем матче 31-го тура первенства ФНЛ.
Игра, прошедшая в Саратове в среду, завершилась победой хозяев со счетом 2:1. На гол Максима Осипенко (7-я минута) футболисты «Сокола» ответили дублем Александра Мануковского (57, 61). На 55-й минуте за две желтые карточки с поля был удален защитник хозяев Игорь Климов.
«Сокол» одержал первую победу в последних восьми турах и с 33 очками занимает 18-е место в турнирной таблице. «Факел», идущий третьим, имеет в своем активе 46 баллов.
Главные тренеры
|Вадим Хафизов
|Павел Гусев
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Сергей Куликов (Саранск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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