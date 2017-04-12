«Сокол» в меньшинстве одержал волевую победу над «Факелом»

Игра, прошедшая в Саратове в среду, завершилась победой хозяев со счетом 2:1. На гол Максима Осипенко (7-я минута) футболисты «Сокола» ответили дублем Александра Мануковского (57, 61). На 55-й минуте за две желтые карточки с поля был удален защитник хозяев Игорь Климов.

«Сокол» одержал первую победу в последних восьми турах и с 33 очками занимает 18-е место в турнирной таблице. «Факел», идущий третьим, имеет в своем активе 46 баллов.