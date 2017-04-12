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12 апреля 2017, 20:32 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

«Сокол» в меньшинстве одержал волевую победу над «Факелом»

МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт. Футболисты саратовского «Сокола» в меньшинстве одержали волевую победу над воронежским «Факелом» в домашнем матче 31-го тура первенства ФНЛ.

Игра, прошедшая в Саратове в среду, завершилась победой хозяев со счетом 2:1. На гол Максима Осипенко (7-я минута) футболисты «Сокола» ответили дублем Александра Мануковского (57, 61). На 55-й минуте за две желтые карточки с поля был удален защитник хозяев Игорь Климов.

«Сокол» одержал первую победу в последних восьми турах и с 33 очками занимает 18-е место в турнирной таблице. «Факел», идущий третьим, имеет в своем активе 46 баллов.

12.04.2017 18:00 Зрители 1750 основной раунд: 31-й тур Локомотив
Сокол 2:1 Факел
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Вадим Хафизов Павел Гусев
Голы
58′ Александр Мануковский 8
62′ Александр Мануковский 8
55 Максим Осипенко 6′
Составы
90+1′ Артем Федоров 16
Денис Магадиев 5
Андрей Семенов 15
Антон Ходырев 21
46′ 56′ Игорь Климов 80
Владимир Романенко 10
Михаил Плэтикэ 20
79′ 81′ Александр Мануковский 8
Артем Пасько 3
58′ Артем Дудолев 9
Андрей Васянович 30
54′ Алексей Хрущев 17
Руслан Паштов 7
87′ Виталий Галыш 88
Иван Бакланов 75
1 Александр Саутин
5 Дмитрий Иванов
13 Виталий Шахов
27 Дмитрий Тихий
55 Максим Осипенко
78 Алексей Курилов
8 Александр Трошечкин
89 Александр Касьян 71′
71 Михаил Багаев 68′
17 Михаил Бирюков
6 Дмитрий Каюмов 72′
91 Виктор Свежов
77 Руслан Болов 69′
10 Артур Арустамян
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Сергей Куликов (Саранск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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