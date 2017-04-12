Будогосский: Судья Фисенко отработал матч ФНЛ ниже любительского уровня
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Судья Андрей Фисенко слабо отработал матч 29-го тура чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между «Зенитом-2» и «Спартаком-2», что стало причиной его вывода из списка судей, обслуживающих матчи на профессиональном уровне. Об этом ТАСС заявил председатель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча прошла в
«Ошибки бывают разные, но ситуация, которая возникла в том матче, была достаточно простой для оценки, а то, что сделал судья, не укладывается ни в какие рамки, — прокомментировал Будогосский решение по Фисенко. — Человек показывает четыре красные карточки, а поле покидает двое. Потом выясняется, что он якобы сказал
«Что касается инспектора, он был обязан посмотреть сложные эпизоды, разобрать их с арбитром, а в его рапорте вообще ничего нет по этому эпизоду. Получается, что инспектор случайно оказался в этой структуре, хотя до этого он нас не беспокоил. Я не хочу иметь в обойме людей, которые не обеспечивают определенный уровень и качество работы. Поэтому, когда я узнал вердикт контрольно- квалификационной комиссии, а это, отмечу, независимый орган РФС, вынес решение, которое имею право вынести в рамках своей компетенции», — добавил собеседник ТАСС.
Будогосский дал понять, что пока не видит причин для возвращения Фисенко и Мосягина на профессиональный уровень. «А нужны ли нам такие люди в судействе и инспектировании?», — ответил он на вопрос, что арбитрам нужно сделать, чтобы вернуть статус.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter