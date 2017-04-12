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12 апреля 2017, 19:59 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Сокол» одержал волевую победу над «Факелом», оставшись вдесятером при счёте 0:1

В матче 31-го тура ФНЛ «Сокол» принимал на своём поле «Факел». Встреча проходила на стадионе «Локомотив» в Саратове и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл «Факел» после точного удара Максима Осипенко уже на седьмой минуте встречи. На 55-й минуте «Сокол» остался вдесятером после того, как вторую жёлтую карточку получил Игорь Климов. Однако это не помешало хозяевам поля не только сравнять счёт, но и вырвать победу. Два гола в составе саратовской команды записал на свой счёт Александр Мануковский.

«Факел» (46 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице, «Сокол» (33) находится на 18-й строчке.

12.04.2017 18:00 Зрители 1750 основной раунд: 31-й тур Локомотив
Сокол 2:1 Факел
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Вадим Хафизов Павел Гусев
Голы
58′ Александр Мануковский 8
62′ Александр Мануковский 8
55 Максим Осипенко 6′
Составы
90+1′ Артем Федоров 16
Денис Магадиев 5
Андрей Семенов 15
Антон Ходырев 21
46′ 56′ Игорь Климов 80
Владимир Романенко 10
Михаил Плэтикэ 20
79′ 81′ Александр Мануковский 8
Артем Пасько 3
58′ Артем Дудолев 9
Андрей Васянович 30
54′ Алексей Хрущев 17
Руслан Паштов 7
87′ Виталий Галыш 88
Иван Бакланов 75
1 Александр Саутин
5 Дмитрий Иванов
13 Виталий Шахов
27 Дмитрий Тихий
55 Максим Осипенко
78 Алексей Курилов
8 Александр Трошечкин
89 Александр Касьян 71′
71 Михаил Багаев 68′
17 Михаил Бирюков
6 Дмитрий Каюмов 72′
91 Виктор Свежов
77 Руслан Болов 69′
10 Артур Арустамян
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Сергей Куликов (Саранск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
Автогол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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Новости Первого дивизиона

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