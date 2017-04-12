«Сокол» одержал волевую победу над «Факелом», оставшись вдесятером при счёте 0:1
В матче 31-го тура ФНЛ «Сокол» принимал на своём поле «Факел». Встреча проходила на стадионе «Локомотив» в Саратове и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.
Счёт в матче открыл «Факел» после точного удара Максима Осипенко уже на седьмой минуте встречи. На 55-й минуте «Сокол» остался вдесятером после того, как вторую жёлтую карточку получил Игорь Климов. Однако это не помешало хозяевам поля не только сравнять счёт, но и вырвать победу. Два гола в составе саратовской команды записал на свой счёт Александр Мануковский.
«Факел» (46 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице, «Сокол» (33) находится на 18-й строчке.
Главные тренеры
|Вадим Хафизов
|Павел Гусев
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Сергей Куликов (Саранск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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