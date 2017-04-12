«Сокол» одержал волевую победу над «Факелом», оставшись вдесятером при счёте 0:1

Счёт в матче открыл «Факел» после точного удара Максима Осипенко уже на седьмой минуте встречи. На 55-й минуте «Сокол» остался вдесятером после того, как вторую жёлтую карточку получил Игорь Климов. Однако это не помешало хозяевам поля не только сравнять счёт, но и вырвать победу. Два гола в составе саратовской команды записал на свой счёт Александр Мануковский.



«Факел» (46 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице, «Сокол» (33) находится на 18-й строчке.