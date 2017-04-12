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12 апреля 2017, 19:45 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Гол Александра Макарова принес «Тосно» победу над «Волгарем» в матче ФНЛ

МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт. Футболисты «Тосно» (Ленинградская область) одержали победу над «Волгарем» (Астрахань) в матче 31-го тура первенства ФНЛ.

Встреча, прошедшая в Астрахани в среду, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, победу которым принес гол Александра Макарова на 89-й минуте.

«Тосно», занимающий второе место в турнирной таблице ФНЛ, набрал 63 очка и до пяти баллов сократил отставание от лидирующего московского «Динамо», у которого на один матч меньше.

В следующем туре «Тосно» примет «Спартак-Нальчик», а «Волгарь» на выезде встретится с «Тамбовом».

12.04.2017 17:30 Зрители 1500 основной раунд: 31-й тур Центральный
Волгарь 0:1 Тосно
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Юрий Газзаев Дмитрий Парфенов
Голы
11 Александр I Макаров 89′
Составы
Станислав Бучнев 22
Константин Плиев 3
Игорь Калинин 13
Сослан Таказов 15
Антон Григорьев 85
Дмитрий Кабутов 7
Аслан Дышеков 33
57′ Олег Шалаев 18
Темури Букия 27
54′ Шота Бибилов 88
Владислав Камилов 25
45′ 62′ Алексей Скворцов 92
Алексей Сутормин 19
48′ 72′ Дмитрий Отставнов 26
90+1′ Сергей Веркашанский 11
22 Артур Нигматуллин
8 Сергей Сухарев 82′
15 Арсений Логашов
57 Руслан Абазов
97 Денис Никитин
18 Младен Кашчелан 56′
17 Антон Заболотный
11 Александр I Макаров 90′
70 Дмитрий Богаев
55 Ильнур Альшин 70′
21 Вагиз Галиулин
86 Григорий Чиркин 80′
9 Рустем Мухаметшин
75 Артем Милевский 45′
48 Александр Кутьин
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Волгарь
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