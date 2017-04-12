Гол Александра Макарова принес «Тосно» победу над «Волгарем» в матче ФНЛ

Встреча, прошедшая в Астрахани в среду, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, победу которым принес гол Александра Макарова на 89-й минуте.

«Тосно», занимающий второе место в турнирной таблице ФНЛ, набрал 63 очка и до пяти баллов сократил отставание от лидирующего московского «Динамо», у которого на один матч меньше.

В следующем туре «Тосно» примет «Спартак-Нальчик», а «Волгарь» на выезде встретится с «Тамбовом».