Гол Александра Макарова принес «Тосно» победу над «Волгарем» в матче ФНЛ
МОСКВА, 12 апр —
Р-Спорт. Футболисты «Тосно» (Ленинградская область) одержали победу над «Волгарем» (Астрахань) в матче 31-го тура первенства ФНЛ.
Встреча, прошедшая в Астрахани в среду, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, победу которым принес гол Александра Макарова на 89-й минуте.
«Тосно», занимающий второе место в турнирной таблице ФНЛ, набрал 63 очка и до пяти баллов сократил отставание от лидирующего московского «Динамо», у которого на один матч меньше.
В следующем туре «Тосно» примет «Спартак-Нальчик», а «Волгарь» на выезде встретится с «Тамбовом».
|12.04.2017 17:30
|Зрители 1500
|основной раунд: 31-й тур
|Центральный
Главные тренеры
|Юрий Газзаев
|Дмитрий Парфенов
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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