Новым спонсором ФК «Динамо» может стать компания «Норильский никель»
МОСКВА, 12 апр —
Р-Спорт. Новым спонсором футбольного клуба «Динамо» может стать российская горно-металлургическая компания «Норильский никель», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
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«На данный момент “Динамо” и “Норильский никель” находятся в стадии переговоров и с большой долей вероятности объявят о сотрудничестве в ближайшее время, уже после выхода “Динамо” в РФПЛ», — рассказал собеседник агентства.
Владимир Стржалковский был предшественником Владимира Потанина на посту генерального директора и председателя правления «Норникеля», занимая данные должности с августа 2008 года по декабрь 2012 года. Он получил, по данным газеты «Ведомости», при досрочном расторжении контракта крупнейшую в истории российского бизнеса компенсацию в размере 100 миллионов долларов.
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