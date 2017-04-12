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12 апреля 2017, 18:52 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Новым спонсором ФК «Динамо» может стать компания «Норильский никель»

МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт. Новым спонсором футбольного клуба «Динамо» может стать российская горно-металлургическая компания «Норильский никель», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Новым спонсором футбольного клуба Динамо может стать российская <nobr>горно-металлургическая</nobr> компания Норильский никель сообщил агентству Р-Спорт источник знакомый с ситуацией. Увеличить
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В среду председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский заявил, что в «Динамо» появится дополнительный спонсор, и это будет известная компания.

«На данный момент “Динамо” и “Норильский никель” находятся в стадии переговоров и с большой долей вероятности объявят о сотрудничестве в ближайшее время, уже после выхода “Динамо” в РФПЛ», — рассказал собеседник агентства.

Владимир Стржалковский был предшественником Владимира Потанина на посту генерального директора и председателя правления «Норникеля», занимая данные должности с августа 2008 года по декабрь 2012 года. Он получил, по данным газеты «Ведомости», при досрочном расторжении контракта крупнейшую в истории российского бизнеса компенсацию в размере 100 миллионов долларов.

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