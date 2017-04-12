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12 апреля 2017, 18:18 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Тюмень» в компенсированное время вырвала победу в матче с «Мордовией»

В матче 31-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Тюмень» на своём поле одержала волевую победу со счётом 2:1 над «Мордовией».

Команда из Саранска вышла вперёд на 11-й минуте благодаря точному удару Павла Игнатовича. В конце первого тайма хозяева поля сумели отыграться — счёт сравнял Артур Рябокобыленко. В компенсированное время победный гол в составе «Тюмени» забил Камалутдин Ахмедов.

В таблице ФНЛ «Тюмень» (44 очка) располагается на восьмой строчке, а «Мордовия» (33) занимает 16-е место.

12.04.2017 16:00 Зрители 1500 основной раунд: 31-й тур Геолог
Тюмень 2:1 Мордовия
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Александр Ивченко Андрей Семин
Голы
40′ Артур Рябокобыленко 5
90+1′ Камалутдин Ахмедов 3
57 Павел Деобальд 12′
Составы
Артем Смирнов 53
Камалутдин Ахмедов 3
90′ Дмитрий Гузь 28
Павел Маслов 29
Данил Кленкин 4
23′ Артур Рябокобыленко 5
Иван Чудин 8
Хасан Мамтов 9
45′ Павел Шакуро 90
Алексей Шляпкин 13
59′ Никита Теленков 24
Владимир Лешонок 18
81′ Андреа Чуканов 37
Егор Глухов 17
28 Артем Леонов
13 Алан Багаев 90+1′
19 Евгений Осипов 90+1′
23 Руслан Навлетов
87 Юрий I Лебедев
11 Павел Игнатович
29 Александр Кренделев
10 Армен Амбарцумян
34 Ренат Сабитов 58′
47 Владислав Сысуев
7 Александр Дегтярев 40′
95 Илья Петров 82′
33 Александр Алхазов
57 Павел Деобальд 64′
17 Артем Молодцов
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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Новости Первого дивизиона

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