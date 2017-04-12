«Тюмень» в компенсированное время вырвала победу в матче с «Мордовией»
В матче 31-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Тюмень» на своём поле одержала волевую победу со счётом 2:1 над «Мордовией».
Команда из Саранска вышла вперёд на 11-й минуте благодаря точному удару Павла Игнатовича. В конце первого тайма хозяева поля сумели отыграться — счёт сравнял Артур Рябокобыленко. В компенсированное время победный гол в составе «Тюмени» забил Камалутдин Ахмедов.
В таблице ФНЛ «Тюмень» (44 очка) располагается на восьмой строчке, а «Мордовия» (33) занимает 16-е место.
Главные тренеры
|Александр Ивченко
|Андрей Семин
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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