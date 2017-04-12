«Тюмень» в компенсированное время вырвала победу в матче с «Мордовией»

Команда из Саранска вышла вперёд на 11-й минуте благодаря точному удару Павла Игнатовича. В конце первого тайма хозяева поля сумели отыграться — счёт сравнял Артур Рябокобыленко. В компенсированное время победный гол в составе «Тюмени» забил Камалутдин Ахмедов.



В таблице ФНЛ «Тюмень» (44 очка) располагается на восьмой строчке, а «Мордовия» (33) занимает 16-е место.