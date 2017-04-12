Колокольцев: Существуют проблемы прозрачности ведения дел «Динамо»

— Необходимо прозрачно вести хозяйственность и финансовую деятельность «Динамо». На данный момент здесь существует проблемы, и мы их видим, вскрываем и проводим проверки.

Тема коррупции не должна касаться всего динамовского движения, тем более если учесть, что в организации существует очень большой имущественный комплекс. Со всем этим нужно правильно и справедливо обращаться. Главное, что бы все было прозрачно.