«Енисей» в Красноярске одержал победу над «Сибирью»

На 22-й минуте Александр Харитонов вывел хозяев вперёд, но через несколько минут Евгений Чеботару счёт сравнял, а незадолго до конца первого тайма Роман Беляев вывел гостей вперёд. На 60-й минуте Сергей Самодин сделал счёт равным, а на 75-й победный для «Енисея» мяч забил Никита Чичерин.



В таблице ФНЛ «Енисей» (45 очков) располагается на пятой строчке, а «Сибирь» (33) занимает 17-е место.