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12 апреля 2017, 17:48 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Енисей» в Красноярске одержал победу над «Сибирью»

В матче 31-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Енисей» в Красноярске одержал победу со счётом 3:2 над «Сибирью».

На 22-й минуте Александр Харитонов вывел хозяев вперёд, но через несколько минут Евгений Чеботару счёт сравнял, а незадолго до конца первого тайма Роман Беляев вывел гостей вперёд. На 60-й минуте Сергей Самодин сделал счёт равным, а на 75-й победный для «Енисея» мяч забил Никита Чичерин.

В таблице ФНЛ «Енисей» (45 очков) располагается на пятой строчке, а «Сибирь» (33) занимает 17-е место.

12.04.2017 15:30 Зрители 2100 основной раунд: 31-й тур Манеж Футбол-Арена Енисей
Енисей 3:2 Сибирь
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Андрей Тихонов Сергей Кирсанов
Голы
22′ Александр Харитонов 83
60′ Сергей Самодин 22
75′ Никита Чичерин 44
37 Евгений Чеботару 28′
7 Роман Беляев 38′
Составы
Михаил Опарин 25
Валерий Кичин 2
77′ Максим Васильев 39
Никита Чичерин 44
Владимир Камеш 8
Олег Ланин 64
Сергей Самодин 22
76′ Илья Гультяев 33
Максим Семакин 14
85′ Азер Алиев 7
Петр Тен 92
45′ Александр Харитонов 83
Никита Чернов 91
65′ Андрей Козлов 9
Егор Иванов 21
22 Николай Цыган
8 Александр Макаренко
25 Михаил Мищенко
28 Руслан Магаль
44 Вячеслав Ларенц
70 Антон Кушнирук
11 Никита Безлихотнов
37 Евгений Чеботару
55 Алексей Гладышев 86′
12 Алексей Кувшинов
10 Максим Андреев 59′
9 Максим Вотинов
7 Роман Беляев 50′
13 Гуджа Рухаиа
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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