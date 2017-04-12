«Енисей» в Красноярске одержал победу над «Сибирью»
В матче 31-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Енисей» в Красноярске одержал победу со счётом 3:2 над «Сибирью».
На 22-й минуте Александр Харитонов вывел хозяев вперёд, но через несколько минут Евгений Чеботару счёт сравнял, а незадолго до конца первого тайма Роман Беляев вывел гостей вперёд. На 60-й минуте Сергей Самодин сделал счёт равным, а на 75-й победный для «Енисея» мяч забил Никита Чичерин.
В таблице ФНЛ «Енисей» (45 очков) располагается на пятой строчке, а «Сибирь» (33) занимает 17-е место.
|12.04.2017 15:30
|Зрители 2100
|основной раунд: 31-й тур
|Манеж Футбол-Арена Енисей
Главные тренеры
|Андрей Тихонов
|Сергей Кирсанов
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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