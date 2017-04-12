Бюджет «Динамо» в сезоне-2017/18 может уменьшиться

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«Увеличения бюджета не планируется в следующем сезоне. Перелетов меньше, плюс в Москве будет пять выездных матчей. Поэтому возможно, что бюджет даже уменьшится», — сказал Стржалковский.