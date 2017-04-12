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12 апреля 2017, 17:51 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Бюджет «Динамо» в сезоне-2017/18 может уменьшиться

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Бюджет московского футбольного клуба «Динамо» в следующем сезоне может сократиться. Об этом журналистам заявил председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский.

В связи с сокращением числа перелетов клуб не планирует увеличивать бюджет. Увеличить
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«Увеличения бюджета не планируется в следующем сезоне. Перелетов меньше, плюс в Москве будет пять выездных матчей. Поэтому возможно, что бюджет даже уменьшится», — сказал Стржалковский.

По итогам сезона-2015/16 «Динамо» впервые в истории покинуло высший дивизион чемпионата России. В первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) бело-голубые занимают первое место. Для того, чтобы гарантировать себе участие в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2016/17, «Динамо» нужно обыграть «Химки» в 31-м туре. Встреча состоится в Химках в среду, начало — 19:30 мск.

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