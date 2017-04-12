Перегудов: Матч открытия стадиона «Динамо» может пройти после ЧМ-2018

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«Мы встречались с Андреем Костиным и Сергеем Собяниным, и на встрече окончательно утвердили сроки: тестовый матч пройдет в день рождения Льва Яшина (22 октября), а сдадим объект весной 2018 года — то есть до чемпионата мира. При этом с большой долей вероятности матч открытия стадиона мы проведем уже после чемпионата мира», — сказал Перегудов.

Также в рамках проекта под одной крышей с футбольным стадионом возводится многофункциональная «ВТБ Арена», где будут проводиться хоккейные и баскетбольные матчи, а также концерты.