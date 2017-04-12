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12 апреля 2017, 13:49 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Перегудов: Матч открытия стадиона «Динамо» может пройти после ЧМ-2018

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч открытия Центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина с большой долей вероятности состоится после завершения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов.

Как рассказал ТАСС руководитель проекта ВТБ Арена парк утверждены сроки сдачи объекта и дата тестового матча. Увеличить
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«Мы встречались с Андреем Костиным и Сергеем Собяниным, и на встрече окончательно утвердили сроки: тестовый матч пройдет в день рождения Льва Яшина (22 октября), а сдадим объект весной 2018 года — то есть до чемпионата мира. При этом с большой долей вероятности матч открытия стадиона мы проведем уже после чемпионата мира», — сказал Перегудов.

Также в рамках проекта под одной крышей с футбольным стадионом возводится многофункциональная «ВТБ Арена», где будут проводиться хоккейные и баскетбольные матчи, а также концерты.

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