Перегудов: Матч открытия стадиона «Динамо» может пройти после ЧМ-2018
МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч открытия Центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина с большой долей вероятности состоится после завершения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов.
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«Мы встречались с Андреем Костиным и Сергеем Собяниным, и на встрече окончательно утвердили сроки: тестовый матч пройдет в день рождения Льва Яшина (22 октября), а сдадим объект весной 2018 года — то есть до чемпионата мира. При этом с большой долей вероятности матч открытия стадиона мы проведем уже после чемпионата мира», — сказал Перегудов.
Также в рамках проекта под одной крышей с футбольным стадионом возводится многофункциональная «ВТБ Арена», где будут проводиться хоккейные и баскетбольные матчи, а также концерты.
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