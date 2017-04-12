Стоимость спортивного сектора «ВТБ Арена парк» составляет около $750 млн
МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Стоимость строительства спортивного сектора, входящего в комплекс «ВТБ Арена парк», составляет порядка $750 млн. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта Андрей Перегудов.
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В рамках проекта «ВТБ Арена парк» ведется строительство футбольного стадиона «Динамо», а также многофункциональной «ВТБ Арены», где можно будет проводить хоккейные и баскетбольные матчи, а также концертные мероприятия.
«Стоимость всего проекта, куда входит стадион, арена, жилой сектор — 1,5 миллиарда долларов. Думаю, коммерческая и спортивная часть примерно делятся пополам. По мировым меркам это совершенно разумная цена», — сказал Перегудов.
Как сообщалось ранее, ввод в эксплуатацию стадиона «Динамо» имени Льва Яшина, вместимость которого составит около 26 тысяч зрителей, запланирован на весну 2018 года. При этом первый тестовый матч на стадионе пройдет в октябре 2017 года.
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