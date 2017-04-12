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12 апреля 2017, 13:48 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Стоимость спортивного сектора «ВТБ Арена парк» составляет около $750 млн

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Стоимость строительства спортивного сектора, входящего в комплекс «ВТБ Арена парк», составляет порядка $750 млн. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта Андрей Перегудов.

По словам руководитея проекта Андрея Перегудова общая стоимость вместе с жилым сектором — 15 млрд. Увеличить
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В рамках проекта «ВТБ Арена парк» ведется строительство футбольного стадиона «Динамо», а также многофункциональной «ВТБ Арены», где можно будет проводить хоккейные и баскетбольные матчи, а также концертные мероприятия.

«Стоимость всего проекта, куда входит стадион, арена, жилой сектор — 1,5 миллиарда долларов. Думаю, коммерческая и спортивная часть примерно делятся пополам. По мировым меркам это совершенно разумная цена», — сказал Перегудов.

Как сообщалось ранее, ввод в эксплуатацию стадиона «Динамо» имени Льва Яшина, вместимость которого составит около 26 тысяч зрителей, запланирован на весну 2018 года. При этом первый тестовый матч на стадионе пройдет в октябре 2017 года.

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Перегудов: Матч открытия стадиона «Динамо» может пройти после ЧМ-2018

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч открытия Центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина с большой долей вероятности состоится после завершения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов.
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