Определилась победительница конкурса «Мисс «Сокол»

Первоначально в нашем сообществе ВКонтакте проводилось голосование среди болельщиков, кто из участниц конкурса наиболее достойно представит наш клуб в финальном этапе Конкурса Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ. Приз зрительских симпатий достался Елене Туватиной. Девушек, которые набрали наибольшее количество голосов болельщиков, мы пригласили для определения победительницы конкурса Мисс «Сокол».

Участницы попробовали свои силы в пробитии пенальти в перерыве матча «Сокол» — «Кубань». И победу одержала Алина Корчина, которая примет участие в финале Конкурса Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ в Москве 22—23 мая , где будет соперничать с представительницами 19-ти клубов лиги. Участницы получили подарки с символикой нашего клуба, а победительница — мяч JAKO с автографами футболистов нашей команды и предоставленные букмекерской конторой ФОНБЕТ сертификат на 5000 рублей и планшет. Поздравляем Алину и пожелаем удачи в финале!