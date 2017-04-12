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12 апреля 2017, 14:43 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Определилась победительница конкурса «Мисс «Сокол»

В Конкурсе Мисс «Сокол"-2016/17, который стал отборочным этапом Конкурса Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ, победу одержала Алина Корчина!

Первоначально в нашем сообществе ВКонтакте проводилось голосование среди болельщиков, кто из участниц конкурса наиболее достойно представит наш клуб в финальном этапе Конкурса Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ. Приз зрительских симпатий достался Елене Туватиной. Девушек, которые набрали наибольшее количество голосов болельщиков, мы пригласили для определения победительницы конкурса Мисс «Сокол».

Участницы попробовали свои силы в пробитии пенальти в перерыве матча «Сокол» — «Кубань». И победу одержала Алина Корчина, которая примет участие в финале Конкурса Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ в Москве 22—23 мая, где будет соперничать с представительницами 19-ти клубов лиги. Участницы получили подарки с символикой нашего клуба, а победительница — мяч JAKO с автографами футболистов нашей команды и предоставленные букмекерской конторой ФОНБЕТ сертификат на 5000 рублей и планшет. Поздравляем Алину и пожелаем удачи в финале!

Сокол
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