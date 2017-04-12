Определилась победительница конкурса «Мисс «Сокол»
В Конкурсе Мисс «Сокол"-2016/17, который стал отборочным этапом Конкурса Мисс
ФНЛ-ФОНБЕТ, победу одержала Алина Корчина!
Первоначально в нашем сообществе ВКонтакте проводилось голосование среди болельщиков, кто из участниц конкурса наиболее достойно представит наш клуб в финальном этапе Конкурса Мисс
Участницы попробовали свои силы в пробитии пенальти в перерыве матча «Сокол» — «Кубань». И победу одержала Алина Корчина, которая примет участие в финале Конкурса Мисс
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