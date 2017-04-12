Качукаев: Подмосковье давно не финансирует ФК «Химки», клуб сам ищет спонсоров

6 апреля министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что регион не собирается тратить бюджетные средства на «Химки», так как считает нецелесообразным выделять минимум 500 миллионов рублей на команду, которая идет в середине турнирной таблицы Футбольной национальной лиги (ФНЛ). По его словам, лучше эти деньги потратить на постройку школ и детских садов.

«Московская область уже 10 лет не помогает “Химкам”. Клуб работает исходя из источников финансирования сугубо городского округа Химки, который является единственным учредителем клуба, поэтому заявление Терюшкова никак не повлияет на платежеспособность команды. Все вопросы по бюджету и спонсорам являются прерогативой клуба, и мы в этом направлении работаем. От спортивных задач клуба будет в дальнейшем зависеть финансовая политика руководства», — сказал Качукаев.

«Мы поддерживаем политику Московской области — современные спортивные клубы, в том числе футбольные, баскетбольные и хоккейные, должны стараться самостоятельно зарабатывать, — продолжил он. — У нас есть минимальная поддержка от города Химки, но все остальное зависит только от нас. Если наш клуб с текущем бюджетом сможет достигать высоких результатов, то мы будем обсуждать с руководством города, с руководством региона, в том числе Московской области, вопрос о привлечении каких-либо коммерческих партнеров на взаимовыгодных условиях. Терюшков это поддерживает и направляет нас на то, чтобы мы не ждали чуда, не ждали бюджетных денег, а самостоятельно все планировали, зарабатывали, привлекали инвестиционные компании, в том числе европейские, и выстраивали эффективную модель управления клубом исходя из собственных средств».

«Поэтому мы полностью поддерживаем его заявление, мы сами за то, чтобы нам область не давала бюджетные деньги и мы были тем клубом, который хочет самостоятельно систему финансирования выстраивать. Хочу заметить, что наш бюджет один из самых минимальных в лиге, наравне с “Соколом”. При этом мы показываем хороший результат, мы находимся в семи очках от зоны стыковых игр», — подытожил функционер.