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12 апреля 2017, 13:01 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Пресс-служба «Динамо»: Возвращение в РФПЛ — священная обязанность для нас

Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала поздравление с Днём космонавтики, который празднуется 12 апреля. В нём, в частности, сказано, что главная задача «Динамо» — скорейшее возвращение в РФПЛ. В этот же день динамовцы проведут матч 31-го тура ФНЛ с «Химками».

«РФПЛ, конечно, далеко не космос, и возвращение в высший дивизион для нас не подвиг, а священная обязанность, но 12 апреля, когда страна будет отмечать День космонавтики, мы постараемся добавить празднику и свои победные аккорды. Надеемся, вы будете с нами в этот день!» — сказано в сообщении на странице «Динамо» в «Инстаграме».

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