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12 апреля 2017, 12:51 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Игроки «Тамбова» возложили цветы на мемориале памяти жертв теракта

Вчера 11 апреля в обед футбольный клуб «Тамбов» прибыл в город Санкт-Петербург, где сегодня в рамках 31-го тура ФОНБЕТ-Первенства России сыграет со второй командой местного «Зенита».

Игра состоится на малой спортивной арене стадиона «Петровский» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Сразу по приезду в Северную столицу делегация «Тамбова» возложила цветы к стихийному мемориалу памяти жертв теракта в метрополитене. После расселения в гостинице и небольшого дневного отдыха, команда отправилась на предыгровую тренировку. Все восемнадцать игроков, которых тренерский штаб включил в заявку на отчетную игру, занимались в общей группе.

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