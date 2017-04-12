Игроки «Тамбова» возложили цветы на мемориале памяти жертв теракта

Игра состоится на малой спортивной арене стадиона «Петровский» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Сразу по приезду в Северную столицу делегация «Тамбова» возложила цветы к стихийному мемориалу памяти жертв теракта в метрополитене. После расселения в гостинице и небольшого дневного отдыха, команда отправилась на предыгровую тренировку. Все восемнадцать игроков, которых тренерский штаб включил в заявку на отчетную игру, занимались в общей группе.