Игроки «Тамбова» возложили цветы на мемориале памяти жертв теракта
Вчера 11 апреля в обед футбольный клуб «Тамбов» прибыл в город
Санкт-Петербург, где сегодня в рамках 31-го тура ФОНБЕТ-Первенства России сыграет со второй командой местного «Зенита».
Игра состоится на малой спортивной арене стадиона «Петровский» и начнется в 19:00 по московскому времени.
Сразу по приезду в Северную столицу делегация «Тамбова» возложила цветы к стихийному мемориалу памяти жертв теракта в метрополитене. После расселения в гостинице и небольшого дневного отдыха, команда отправилась на предыгровую тренировку. Все восемнадцать игроков, которых тренерский штаб включил в заявку на отчетную игру, занимались в общей группе.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter