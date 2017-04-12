Футболисты хабаровского СКА оказались в роли пожарных
На прошлой неделе футболисты хабаровского СКА Никита Дьяченко, Давид Озманов и Александр Верулидзе на время сменили амплуа. Они побывали в специализированной
пожарно-спасательной части и на себе испытали нелегкую профессию пожарного.
Вначале
Затем, после соответствующего инструктажа, футболисты надели боевую форму пожарных, и даже приняли участие в тушении условного возгорания. По признанию самих игроков, адреналина они хлебнули сполна.
— Одевать форму — это ещё «цветочки», можно приспособиться, а вот тушить пожар — пусть и условный — уже сложнее, — поделился впечатлениями Никита Дьяченко. — Необходимо всё правильно соединить, крепко держать ствол, соблюдать при этом необходимые меры безопасности. Но мне было интересно. Знал, что это нелегко, решил испытать на себе. Впечатления хорошие.
Понравилось быть в новой роли и его товарищам по команде.
— Многие мальчишки в детстве мечтают быть пожарными, но далеко не все воплощают эту мечту в жизнь, — берёт слово Давид Озманов. — Трудная, конечно, эта работа. Это только в кино красиво тушат пожары. В жизни всё гораздо сложнее. Нужны и опыт, и соответствующая физическая подготовка. Всё было ново и интересно.
Судя по всему, остались довольны общением с футболистами и хозяева специализированной
— Мы достаточно часто проводим подобные акции с разными слоями населения, устраиваем дни открытых дверей, показываем и освещаем свою работу, ее нюансы и особенности, — поделился с журналистами зам. начальника по проведению
На прощание
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