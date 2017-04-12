Футболисты хабаровского СКА оказались в роли пожарных

Вначале специалисты-огнеборцы провели для наших игроков экскурсию по части, показали, в каких условиях работают пожарные, познакомили с амуницией и техникой.

Затем, после соответствующего инструктажа, футболисты надели боевую форму пожарных, и даже приняли участие в тушении условного возгорания. По признанию самих игроков, адреналина они хлебнули сполна.

— Одевать форму — это ещё «цветочки», можно приспособиться, а вот тушить пожар — пусть и условный — уже сложнее, — поделился впечатлениями Никита Дьяченко. — Необходимо всё правильно соединить, крепко держать ствол, соблюдать при этом необходимые меры безопасности. Но мне было интересно. Знал, что это нелегко, решил испытать на себе. Впечатления хорошие.

Понравилось быть в новой роли и его товарищам по команде.

— Многие мальчишки в детстве мечтают быть пожарными, но далеко не все воплощают эту мечту в жизнь, — берёт слово Давид Озманов. — Трудная, конечно, эта работа. Это только в кино красиво тушат пожары. В жизни всё гораздо сложнее. Нужны и опыт, и соответствующая физическая подготовка. Всё было ново и интересно.

Судя по всему, остались довольны общением с футболистами и хозяева специализированной пожарно-спасательной части.

— Мы достаточно часто проводим подобные акции с разными слоями населения, устраиваем дни открытых дверей, показываем и освещаем свою работу, ее нюансы и особенности, — поделился с журналистами зам. начальника по проведению аварийно-спасательных работ Павел Смирнов. — Думается, футболисты убедились на собственном опыте, что не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Есть сложности, трудности, требуется подготовка не только физическая, но также моральная и психологическая. Ребята попробовали себя в роли пожарных, получили определённый опыт и знания. Мы заметили у них огонёк в глазах. Уверен, что после таких занятий они более серьезно будут относиться к пожароопасной обстановке, прочувствовав всё это на себе. Ну, и, конечно верим, что полученные навыки ещё пригодятся нашим футболистам, и помогут им при случае не давать разгореться «пожару» в штрафной площадке хабаровского СКА.