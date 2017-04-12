К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Динамо» по итогам прошлого сезона впервые в своей истории покинуло высший футбольный эшелон и в текущем сезоне выступает в Футбольной национальной лиге. По итогам 30 туров бело-голубые уверенно лидируют в таблице, набрав 68 очков.



В случае сегодняшней домашней победы над «Химками» динамовцы досрочно обеспечат себе прямой выход в Премьер-Лигу.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE?src=hash">#Динамо</a>, мы ждем! <a href="https://t.co/MGPB1K2g0m">pic.twitter.com/MGPB1K2g0m</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/852066108429524992">12 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>