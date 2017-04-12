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12 апреля 2017, 11:44 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

РФПЛ — «Динамо»: Мы ждём!

Российская футбольная Премьер-Лига анонсировала вероятное возвращение московского «Динамо» в высший футбольный эшелон страны, опубликовав соответствующее сообщение в социальной сети.

Российская футбольная <nobr>Премьер-Лига</nobr> анонсировала вероятное возвращение московского Динамо в высший футбольный эшелон страны опубликовав соответствующее сообщение в социальной сети. Увеличить
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«Динамо» по итогам прошлого сезона впервые в своей истории покинуло высший футбольный эшелон и в текущем сезоне выступает в Футбольной национальной лиге. По итогам 30 туров бело-голубые уверенно лидируют в таблице, набрав 68 очков.

В случае сегодняшней домашней победы над «Химками» динамовцы досрочно обеспечат себе прямой выход в Премьер-Лигу.

Динамо М
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Пресс-служба «Динамо»: Возвращение в РФПЛ — священная обязанность для нас

Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала поздравление с Днём космонавтики, который празднуется 12 апреля. В нём, в частности, сказано, что главная задача «Динамо» — скорейшее возвращение в РФПЛ. В этот же день динамовцы проведут матч 31-го тура ФНЛ с «Химками».
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