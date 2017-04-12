РФПЛ — «Динамо»: Мы ждём!
Российская футбольная
Премьер-Лига анонсировала вероятное возвращение московского «Динамо» в высший футбольный эшелон страны, опубликовав соответствующее сообщение в социальной сети.
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Видимо, что-то случилось...
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«Динамо» по итогам прошлого сезона впервые в своей истории покинуло высший футбольный эшелон и в текущем сезоне выступает в Футбольной национальной лиге. По итогам 30 туров
В случае сегодняшней домашней победы над «Химками» динамовцы досрочно обеспечат себе прямой выход в
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