Определилась победительница конкурса «Мисс «Луч-Энергия»
Завершился конкурс «Мисс Луч-Энергия».
По итогам захватывающего голосования в социальных сетях клуба из 5 участниц были выбраны две финалистки, набравшие максимальное количество голосов. Победительницу Суперфинала определил выбор среди футболистов и тренерского штаба «Луча-Энергия».
В упорной борьбе с перевесом в несколько голосов, мисс «Луч-Энергия» стала 19-летняя студентка ДВФУ Анна Масловская.
Олеся Грузинская получит от футбольного клуба специальный приз «Зрительских симпатий».
В конце мая Анна Масловская представит свою любимую команду в финале всероссийского конкурса «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ».
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