Определилась победительница конкурса «Мисс «Луч-Энергия»

По итогам захватывающего голосования в социальных сетях клуба из 5 участниц были выбраны две финалистки, набравшие максимальное количество голосов. Победительницу Суперфинала определил выбор среди футболистов и тренерского штаба «Луча-Энергия».

В упорной борьбе с перевесом в несколько голосов, мисс «Луч-Энергия» стала 19-летняя студентка ДВФУ Анна Масловская.

Олеся Грузинская получит от футбольного клуба специальный приз «Зрительских симпатий».

В конце мая Анна Масловская представит свою любимую команду в финале всероссийского конкурса «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ».