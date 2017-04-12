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https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29400267/
12 апреля 2017, 11:15 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Определилась победительница конкурса «Мисс «Луч-Энергия»

Завершился конкурс «Мисс Луч-Энергия».

По итогам захватывающего голосования в социальных сетях клуба из 5 участниц были выбраны две финалистки, набравшие максимальное количество голосов. Победительницу Суперфинала определил выбор среди футболистов и тренерского штаба «Луча-Энергия».

В упорной борьбе с перевесом в несколько голосов, мисс «Луч-Энергия» стала 19-летняя студентка ДВФУ Анна Масловская.

Олеся Грузинская получит от футбольного клуба специальный приз «Зрительских симпатий».

В конце мая Анна Масловская представит свою любимую команду в финале всероссийского конкурса «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ».

Луч-Энергия
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