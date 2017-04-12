Суд отказался признать «Кубань» банкротом
Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрел вопрос о принятии заявления о признании «Кубани» банкротом.
Рассмотрев дело, суд вынес решение оставить это заявление без движения. Это постановление мотивировано тем, что футбольный клуб не предоставил все необходимые финансовые документы.
Суд уведомил об этом решении руководство «Кубани» и определил заявителю в срок до 10 мая 2017 года устранить обстоятельства послужившие основанием для оставления заявления без движения.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter